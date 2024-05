Ex-Santos, Vladimir cobra atitude do Guarani e vê Série B como uma 'competição pesada'

O goleiro Vladimir concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e cobrou atitude dos jogadores do Guarani para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o ex-santista, os atletas precisam ter ambição para alcançar os objetivos traçados pelo clube.

"Acredito muito na atitude. Precisamos ter para mudar essa situação. Não adianta vir treinar e não ter atitude ou ambição. O jogador tem que ter gana para vencer. Todos queremos vencer, mas precisamos ter atitude para buscar a vitória", disse o goleiro.

Nos três últimos jogos, o Guarani enfrentou duas equipes que caíram da Série A: Santos e Coritiba - perdeu ambos os jogos. Vladimir entende que enfrentar tais times contribuiu para o momento ruim do clube, mas deixou claro que a competição é difícil por si só.

"A competição é muito pesada. Toda partida precisa ser encarada como uma final. Nosso início não está sendo como a gente queria, então precisamos tratar todo jogo como uma decisão até a última rodada. Enfrentar times da Série A acabou dificultando nossos planos, mas o torneio é difícil. Vimos o Ituano, que era o lanterna, vencer o Sport, que era líder", completou.

Ele também comentou sobre o início de trabalho do técnico Júnior Rocha. "O professor nos dá muita tranquilidade. Tenho certeza que vamos ficar próximos dos nossos objetivos. O momento é delicado, temos esse entendimento, mas temos a certeza que é possível sair dessa situação."

Com apenas uma vitória em cinco jogos disputados, o Guarani ocupa o 18º lugar da Série B, com três pontos. O próximo compromisso é contra o América-MG, na segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.