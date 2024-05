Leclerc lidera e Verstappen roda no 1º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido do primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da Ferrari se destacou ao longo de toda a sessão no Circuito de Ímola, na Itália, enquanto Max Verstappen decepcionou ao rodar duas vezes na pista. Lewis Hamilton também perdeu o controle de sua Mercedes durante a atividade.

O piloto de Mônaco foi o mais veloz do treino com o tempo de 1min16s990. O inglês George Russell, da Mercedes, anotou a segunda melhor marca, com 1min17s094, enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr., parceiro de Leclerc na Ferrari, foi o terceiro melhor, com 1min17s120.

Apesar do bom resultado do trio, o melhor rendimento acabou sendo protagonizado por Verstappen, ao menos enquanto ele esteve na pista. O piloto da Red Bull indicava registrar as melhores marcas, nos minutos finais da sessão, antes de perder o controle do seu carro, no setor dois, rodar e sair da pista por duas vezes. Na última delas, parou na caixa de brita. Ele registrou apenas o quinto melhor tempo, com 1min17s240.

A Red Bull do líder do campeonato não sofreu maiores avarias por causa das rodadas. O mesmo aconteceu com Hamilton, no mesmo setor. O inglês perdeu a traseira, saiu da pista, mas conteve sua Mercedes antes de um choque com o muro de proteção, faltando 22 minutos para o fim da sessão.

A Ferrari começou o treino na frente, com Sainz em primeiro, com pneus macios. Os mesmos compostos foram utilizados pelos demais pilotos do grid, a exceção do americano Logan Sargeant e do tailandês Alexander Albon, ambos da equipe Williams. Hamilton chegou a brigar pelo segundo posto com Leclerc, que logo assumiu a ponta do treino.

O GP da Emilia-Romagna volta ao calendário da F-1 após não ser disputado na temporada passada, em razão das enchentes nesta região da Itália. A corrida acabou sendo cancelada de última hora na temporada 2023. Para este ano, o circuito recebe diversas homenagens aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, no GP de San Marino, disputado no mesmo traçado, em 1994.

Os pilotos voltam ao traçado italiano às 12 horas (de Brasília) para o segundo treino livre. O terceiro está marcado para as 7h30 deste sábado. No mesmo dia, o treino classificatório está agendado para as 11h. No domingo, a largada da corrida será às 10 horas.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s990

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min17s094

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min17s120

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min17s233

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s240

6º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min17s388

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min17s408

8º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s602

9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren),1min17s807

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s867

11º - Pierre Gasly(FRA/Alpine), 1min17s905

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s072

13º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min18s142

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min18s612

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min18s667

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min18s827

17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min19s129

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min19s901

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s050

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min21s059