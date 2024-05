Tuchel confirma saída do Bayern de Munique após rumores sobre permanência

O técnico Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira que vai mesmo deixar o Bayern de Munique, após rumores ao longo da semana sobre uma possível permanência do treinador para a próxima temporada europeia. Tuchel revelou que chegou a ter conversas para seguir no clube, mas a decisão em conjunto foi por reiterar sua saída.

"Não chegarmos a nenhum acordo sobre estender nosso trabalho. Portanto, o acordo de fevereiro permanece em vigor", declarou Tuchel, na véspera do seu jogo de despedida no clube bávaro - o Bayern enfrentará o Hoffenheim, fora de casa, no sábado, na última rodada do Campeonato Alemão.

Em fevereiro, a direção do clube veio a público para anunciar que Tuchel deixaria o clube ao fim da atual temporada europeia. Depois disso, o Bayern não conseguiu alcançar o Bayer Leverkusen na disputa pelo título alemão, porém se destacou na Liga dos Campeões, alcançando as semifinais. Chegou a estar perto da final, mas acabou levando uma dura virada do Real Madrid nos instantes finais do jogo da volta.

A surpreendente boa campanha na competição europeia deu combustível para uma possível reavaliação da direção sobre o emprego de Tuchel. Nesta sexta, o treinador confirmou que houve conversas neste sentido, para uma "virada de 180 graus", nas palavras do técnico alemão, em relação à decisão anunciada em fevereiro.

Desde aquele anúncio, o Bayern vem sofrendo para buscar um substituto para Tuchel. O clube recebeu negativas em série de Xabi Alonso, técnico do campeão Bayer Leverkusen, de Julian Nagelsmann, atual treinador da seleção alemão e antecessor de Tuchel no Bayern, e de Ralf Rangnick.

O Bayern vai terminar esta temporada sem nenhum troféu pela primeira vez desde 2012. O insucesso no Alemão e na Copa da Alemanha foi compensado em parte pela boa campanha na Liga dos Campeões, na avaliação de alguns torcedores, que chegaram a fazer uma petição pública pela permanência do treinador.

"Acima de tudo, o 'feedback' após o último jogo contra o Real Madrid foi a base para pensarmos novamente sobre a virada de 180 graus, mas não chegamos a nenhum acordo", declarou o técnico.