Tevez pede demissão do Independiente após não conseguir ir aos playoffs das Ligas na Argentina

Carlitos Tevez não é mais técnico do Independiente. Apesar de fazer a equipe acompanhar os melhores do país, o fato de não conseguir vaga nos mata-matas em nenhuma das duas edições das Ligas da Argentina, o fez pedir demissão.

O ex-jogador do Corinthians e Boca Juniors anunciou a decisão à diretoria do Independiente e seu desligamento vai ocorrer após o jogo com o Platense, no domingo, fora de casa, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Argentino.

Na Copa da Liga Argentina, com oito vagas em disputa, o Independiente ficou somente em 14º. Tevez assumiu o time já em situação complicada na competição, e não conseguiu reação, apesar de evitar a queda. Mas a resposta veio no primeiro turno do Argentino, com o time terminando em sexto.

Tevez deixará o clube com 32 jogos disputados. Até o momento, soma 14 vitórias, 11 empates e apenas seis derrotas. O técnico já vinha irritado com os problemas financeiros vividos pela equipe e a falta de reforços de peso.

Na rodada passada do Argentino, deu enorme demonstração de sua insatisfação ao não poupar críticas à diretoria e seu planejamento, lamentando que o clube "não compete faz muitos anos." Ressaltou ainda os diversos boas técnicos contratados que "não conseguiram reerguer o time."