Gabigol se pronuncia após perder a 10 do Flamengo: 'Jamais vai apagar a história que construí'

Gabigol se pronunciou pelas redes sociais a respeito da punição que recebeu da diretoria do Flamengo por ter supostamente vestido uma camisa do Corinthians durante um momento de lazer com amigos em sua casa. O clube rubro-negro decidiu multá-lo e impedi-lo de usar a 10 da equipe e ele garantiu que nada apagará sua história no clube.

O atacante fez um desabafo sobre a situação e disse respeitar a ordem tomada pelos dirigentes do time. Na postagem realizada no X (antigo twitter), Gabigol começou o desabafo relembrando o momento em que foi escolhido para usar a lendária camisa 10 de Zico.

"O clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado pelo nosso maior ídolo, o Zico. Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande de peso de responsabilidade", disse o jogador.

Ainda na mesma postagem, o atacante lembrou toda a trajetória e os títulos conquistados pelo Flamengo. Ele afirmou que a decisão não vai diminuir a história dele na equipe.

"Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí aqui com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Flamengo até o fim da nossa história", completou.

Gabigol foi flagrado na tarde de quinta-feira, dia 16, vestindo uma camisa do Corinthians em um momento de descontração com amigos. Apesar da assessoria do craque negar que fosse uma imagem verídica, a foto gerou muita revolta entre os torcedores do Flamengo.