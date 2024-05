CRB bate Vila Nova, se reabilita e volta para primeira página da tabela da Série B

O CRB se reabilitou para voltar a primeira página da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, na abertura da sexta rodada, o time alagoano recebeu e venceu o Vila Nova, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo placar de 1 a 0. O atacante Anselmo Ramon marcou o único gol do jogo ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o CRB subiu para a oitava colocação com oito pontos ganhos. Na rodada passada, tinha conhecido a sua primeira derrota ao ser superado pelo Avaí, por 2 a 1. Ao todo são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o Vila Nova vem logo acima com nove pontos. O retrospecto da equipe goiana é de três vitórias e três derrotas.

Jogando em casa, o CRB foi para cima nos primeiros minutos, mas viu o Vila Nova ter a primeira chance clara de gol. Aos seis minutos, depois de uma cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Eric chegou chutando, mas parou em grande defesa do goleiro Matheus Albino. A resposta do time mandante, porém, veio em forma de gol.

Aos 14 minutos, Gegê fez bela jogada pela direita e serviu Labandeira, que cruzou na medida para Anselmo Ramon, que estava livre de marcação na segunda trave e mandou para o fundo da rede de perna esquerda. Aos 25, o CRB teve a chance de ampliar, mas o chute de João Pedro explodiu no travessão. Por isso, o primeiro minuto terminou mesmo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida caiu um pouco. Enquanto o Vila Nova tentava ir ao ataque em busca do empate, o CRB controlava a vitória, mas mesmo assim chegava com mais perigo. Aos nove minutos, Gegê arriscou um chute de fora da área e fez o goleiro Dênis Júnior se esticar inteiro para mandar a bola para escanteio.

A partir daí o CRB recuou ainda mais e viu o Vila Nova se lançar ao ataque com maior perigo nos minutos finais. A melhor chance veio nos acréscimos, aos 48, quando após um bate rebate na área, João Lucas chutou para fora. Por isso, o time alagoano venceu a partida por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo em momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova recebe o Brusque, no próximo domingo (26), às 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o CRB, teve seu duelo válido pela sétima rodada, contra o Sport adiado, e por isso volta a jogar apenas no dia 02 de junho, quando encara a Ponte Preta, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 VILA NOVA

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga; Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Jorge); Labandeira (Mike), Léo Pereira (Caio César) e Anselmo Ramon (João Neto). Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Anderson Conceição (Henrique Almeida) e Eric (Roberto); Ralf, Geovane (João Vitor), Cristiano e Luciano Naninho (João Lucas); Juan Christian (Apodi) e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes.

GOL - Anselmo Ramon, aos 14 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio César, João Pedro, Labandeira e Léo Pereira (CRB) e Apodi e Cristiano (Vila Nova).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

PÚBLICO/RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).