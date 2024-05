Com Goiás de olho, Sport tenta retomar a liderança da Série B contra o Avaí

Após sofrer a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo podendo reassumir a liderança. O time pernambucano enfrenta o Avaí pela sexta rodada. Ainda no sábado, o Goiás seca o rival para poder pular para o primeiro lugar. Para isso, terá que vencer o Botafogo, no estádio da Serrinha. Destaque também para o confronto da região Norte entre Amazonas e Paysandu.

O Sport perdeu os 100% de aproveitamento ao ser surpreendido pelo Ituano, até então lanterna, por 1 a 0. A volta por cima pode vir já neste sábado, na Arena Pernambuco, frente ao Avaí, que conquistou sua segunda vitória seguida na rodada passada ao bater o CRB por 2 a 1. Antes tinha batido o Coritiba por 1 a 0, ambos como mandante.

O time pernambucano tem 12 pontos, mesma pontuação do Santos, mas perde nos critérios de desempate. O Avaí, por sua vez, tem sete e quer a vitória para começar a alçar voos maiores na competição.

Quem está de olho neste jogo é o Goiás. Com 11 pontos, o esmeraldino tenta deixar para trás o empate por 1 a 1 com o Paysandu para poder pular para o primeiro lugar. O desafio é diante do Botafogo, na Serrinha, em Goiânia (GO). A equipe paulista ainda não venceu e vem de um zero a zero com a Chapecoense.

O Botafogo, inclusive, aparece na zona de rebaixamento, com quatro pontos e ao lado de outros dois times de São Paulo: Guarani (3) e Ituano (3). O lanterna é o Paysandu (3) e sem vencer.

O time paraense também busca a primeira vitória, indo até Manaus, para enfrentar o Amazonas no duelo da região Norte. O jogo será disputado na Arena da Amazônia. Seu adversário tem quatro pontos e perdeu na última rodada para o Ceará por 2 a 1.

Mais quatro jogos serão disputados no domingo, com destaque para o Santos, que defende a liderança diante do Brusque, na Vila Belmiro.

Confira os jogos da 6ª rodada:

SÁBADO

15h30

Sport x Avaí

17h30

Amazonas x Paysandu

18h

Goiás x Botafogo

DOMINGO

11h

Santos x Brusque

16h

Mirassol x Ituano

Chapecoense x Ponte Preta

Operário x Ceará

SEGUNDA-FEIRA

21h

Guarani x América-MG