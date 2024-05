Max Verstappen crava pole no GP da Emilia-Romagna

Max Verstappen continua fazendo história na Fórmula 1. O holandês cravou a pole position no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1 e igualou o recorde de Ayrton Senna de oito poles consecutivas - sétima no ano. Ele terá logo atrás a dupla da McLaren, formada por Oscar Piastri e Lando Norris.

O recorde de Ayrton Senna vinha desde os anos de 1988 e 1989, período em que o brasileiro largou na frente oito vezes seguidas. Curiosamente, o feito foi alcançado bem no circuito de Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, local do acidente que vitimou Senna.

Principal candidato ao título mundial, o holandês fez a sua 39ª pole na carreira e deve continuar batendo recordes ao longo do ano. Já as Ferraris voltaram a ficar atrás da McLaren. Charles Leclerc foi o quarto, uma posição à frente de Carlos Sainz.

O Q1 começou provando que Max Verstappen não estava dando tudo o que podia nos treinos livres. O holandês encaixou a melhor volta da Red Bull no final de semana até então e foi para o Q2 dando pinta de que cravaria mais uma pole. Em sua cola ficou Charles Leclerc.

Duas foram as surpresas: Nico Hülkenberg fez a terceira melhor volta, enquanto que Yuki Tsunoda avançou em quarto. O lado negativo ficou por conta de Fernando Alonso, que sofreu um problema no carro e deve largar dos boxes no domingo.

"Tivemos que sair com bastante combustível. O carro ficou pesado. Nessa última tentativa, fui chamado para box por algum problema no carro que ainda não sei qual foi. Vamos ver o que nos espera amanhã (domingo)", disse o piloto da Aston Martin.

No Q2, sem surpresas. Verstappen novamente protagonizou a melhor volta, com Leclerc logo atrás. A exceção foi Tsunoda, que continuou em bom ritmo e fechou em terceiro. Sérgio Pérez, assim como foi nos treinos livres, voltou a decepcionar. O mexicano, que ainda não tem um lugar assegurado em 2025, foi eliminado com o 11º melhor tempo.

E Max Verstappen continuou "brincando" de Fórmula 1. O holandês fez a volta mais rápida do final de semana e cravou a pole mais uma vez, com os pilotos da McLaren em sua cola. Tsunoda ficou em sétimo, à frente de Lewis Hamilton, em oitavo.

Confira o grid de largada do GP da Emilia-Romagna de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s746

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min14s820

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s837

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s970

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min15s233

7º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min15s6465

8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min15s504

9º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min15s674

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min15s980

11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min15s706

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min15s906

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s992

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s200

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s381

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min16s626

17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min16s834

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min16s854

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s917

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams).