O Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, fez história no Campeonato Alemão. Neste sábado, tornou-se o primeiro time da história do torneio a terminar o ano invicto, feito concretizado na vitória sobre o Augsburg por 2 a 1, na BayArena, pela 34ª rodada.

A equipe terminou o Campeonato Alemão como uma campanha impressionante. Foram 34 jogos, com 28 vitórias e seis empates, totalizando 90 pontos, 18 a mais do que o vice-líder Bayern de Munique. No ano, os números são ainda mais assombrosos, já que soma 51 partidas sem saber o que é perder.

O Bayer Leverkusen pode fazer ainda mais história na temporada, já que está na final da Copa da Alemanha, contra o Kaiserslautern, e da Liga Europa, diante da Atalanta, da Itália.

Com o término da competição, foram definidas as vagas para os torneios europeus. Além do Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Stuttgart, RB Leipzig e Borussia Dortmund representarão a Alemanha na Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt jogará a Liga Europa, enquanto que o Hoffenheim ficou com a vaga na Liga Conferência.

Do lado oposto da tabela, Darmstadt e Colônia foram rebaixamento na última e penúltima posição, respectivamente. O Union Berlin escapou e empurrou o Bochum para o playoff do rebaixamento.

FESTA EM LEVERKUSEN

O Bayer Leverkusen fez história no Campeonato Alemão sem muita dificuldade. O time campeão abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Victor Boniface aproveitou de uma falha de Tomas Koubek para fazer 1 a 0. Aos 27, Robert Andrich fez um golaço. Ele aproveitou a sobra e deu de calcanhar para o gol.

O segundo tempo foi de festa. O Leverkusen tirou o pé do "acelerador", desperdiçou chances claras de gol, mas era evidente o ritmo de treino do clube. O Augsburg ainda conseguiu diminuir, aos 17, com Mert Komur, mas não conseguiu ameaçar o feito da equipe de Xabi Alonso.

DESPEDIA COM GOLEADA EM DORTMUND

No Signal Iduna Park, a despedida de Marco Reus do Borussia Dortmund foi perfeita. Os torcedores fizeram um lindo mosaico para se despedir do ídolo, que fez gol e foi um dos destaques na vitória sobre o lanterna e rebaixado Darmstadt por 4 a 0.

Após o apito final, o craque alemão foi até os torcedores e não se conteve. Acabou chorando copiosamente. Além dele, marcaram para o Borussia Dortmund: Maatsen, Brandt e Malen.

MELANCÓLICO!

Depois de 12 anos, o Bayern de Munique terminou uma temporada sem títulos de forma melancólica. Neste sábado, perdeu para o Hoffenheim por 4 a 2, de virada. Mathys Tel e Davies abriram o placar para o time bávaro, que acabou sendo engolido pelo adversário, com direito a hat-trick de Kramaric. Beier havia diminuído ainda na etapa inicial.

REBAIXAMENTO!

O Union Berlin acabou de disputar o playoff do rebaixamento ao derrotar o Freiburg por 2 a 1. Com isso, acabou ultrapassando o Bochum, que foi goleado pelo Werder Bremen por 4 a 1.

Ainda neste sábado, o Stuttgart fez 4 a 0 no Borussia Monchengladbach, e o Mainz surpreendeu o Wolfsburg por 3 a 1. Eintracht Frankfurt e RB Leipzig empataram por 2 a 2.