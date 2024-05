Torino vence vice-campeão Milan por 3 a 1 e sonha com Liga Conferência

O Torino não deixou o Milan jogar em sua casa em Turim, no Stadio Olimpico Grande Torino e venceu os visitantes por 3 a 1 - subindo para a nona posição no Campeonato Italiano a uma rodada do final.

O Torino começou o jogo em cima do Milan com o apoio da torcida. A equipe marcava forte e não deixava os visitantes confortáveis em campo - tanto no meio de campo como na defesa. Os rossoneros se limitavam a tentar ligações diretas de seu campo para o ataque, pois por baixo paravam na eficiência defensiva do Torino.

Aos 15 minutos, o jogo estava estacionado entre as duas intermediárias dos times sem chance alguma de gol para ambos.

O Torino não perde no seu estádio desde 22 de fevereiro deste ano - a última derrota foi para a Lazio - e encaminhou a superioridade no placar aos 26 minutos. Ricardo Rodrigues recebeu lançamento da direita, avançou e cruzou pela esquerda na entrda da área para Zapata marcar de cabeça e superar Sportiello: 1 a 0 Torino.

Apesar do gol, o Torino não recuou. Pouco depois, aos 39, em descida rápida pela direita, Bellanova cruzou e Ilic cabeceou com força para o fundo das redes. O Milan não conseguiu reagir até o fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou a jato. Logo aos 30 segundos, Ricardo Rodrigues acertou um belo chute canhoto de três dedos no ângulo esquerdo do gol, estufando as redes.

O Milan tentou sair atrás do prejuízo e diminuiu a diferença com um pênalti, aos 8. Masina cometeu falta em Pulisic. Bennacer desbancou Milinkovic e leva os rossoneros para 3 a 1.

Apesar do gol, o Torino seguia aplicado taticamente e com intensidade quando comparado à atuação milanista. O jogo ficou truncado e sem grandes emoções, a não ser pelo empenho dos jogadores do Torino, que marcavam o Milan em todos os espaços do campo.

Aos 32, o francês Giroud chegou a cabecear sem perigo após um escanteio. Depois, aos 42, Rafael Leão saiu driblando dentro da área até chegar à marca do pênalti e chutar para defesa do goleiro. O jogo seguiu até o fim com domínio do Torino, que chega à nona posição e sonha com uma vaga na Liga Conferência.

Na 38ª e última rodada, o Torino visita a Atalanta em Bergamo, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia no domingo 26 de maio. Já o Milan encara em casa, no San Siro, a rebaixada Salernitana, que tem apenas 16 pontos no torneio.