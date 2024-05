Liverpool se prepara para a despedida emocionante de Jurgen Klopp

Neste domingo, Anfield terá uma despedida emocionante do técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, no comando de sua última partida pelo clube. Para marcar a ocasião, um mosaico especial de torcedores será exibido quando o alemão entrar em campo em reconhecimento ao seu incrível período nos Reds.

Após o apito final, os jogadores participarão da tradicional volta de agradecimento de final de temporada. Isto será seguido por uma apresentação especial e reconhecimento aos jogadores e equipe de bastidores que também deixarão o clube neste verão europeu. Então os apoiadores ouvirão o 'chefe'.

Na verdade, Klopp guiou os Reds ao seu primeiro título da Premier League em 2019/20, um ano depois de vencer a Liga dos Campeões. Além disso, Klopp conquistou duas vezes a Copa da Inlaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa e o Mundial de Clubes. O treinador acumulou uma impressionante taxa de vitórias de 60,8% desde que chegou em outubro de 2015.

Antes de seu 491º e último jogo no comando, Klopp escreveu uma carta ao Liverpool Echo - jornal local - dirigida aos torcedores. Nela, Klopp explicou seu amor e gratidão à cidade que chama de lar há quase nove anos, após ingressar depois da saída de Brendan Rodgers.

Os torcedores que aguardam a chegada do técnico da equipe estão avisados de que devem cooperar com a polícia e os comissários do Liverpool para ficarem fora da estrada. Eles também são lembrados de evitar acender dispositivos de fumaça, pois isso causa problemas de visibilidade para os motoristas do ônibus enquanto tentam levar a equipe ao estádio com segurança.