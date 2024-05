Santos conta com força das arquibancadas para manter embalo na Série B diante do Brusque

Passado o susto do tropeço em Manaus e motivado pela reabilitação imediata no meio de semana em Campinas, o Santos vai poder contar com seu 12º jogador como trunfo, pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro, para tentar vencer o Brusque neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro. Em jogo está a chance de continuar brigando pelo topo da classificação.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reverteu, na última terça-feira, uma pena imposta ao clube que determinava jogo com portões fechados contra o rival catarinense, para que o valor arrecadado seja doado às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Um dos jogadores mais novos da equipe santista, o lateral JP Chermont festejou a liberação.

"É um estímulo gigantesco (voltar a jogar com a torcida na Vila Belmiro). Apoio super importante para nós, ainda mais que é por uma boa causa,que é o auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E a presença da torcida vai ajudar 100% dentro de campo", afirmou o lateral-direito de 18 anos.

Em meio ao apoio das arquibancadas para o confronto de domingo, o técnico Fábio Carille trabalhou firme nestes dias após a vitória sobre a Ponte Preta para conseguir organizar o time. Satisfeito com o resultado positivo, ele tirou lições da última partida para o duelo deste domingo.

"Esse campeonato é muito difícil e temos que tratar cada jogo como uma decisão. O Santos precisa ser mais consistente. Precisamos de mais posse de bola, tentar ter sempre o controle da partida e ter tranquilidade nas tomadas de decisões", comentou o comandante.

Para o confronto com os catarinenses, Carille tem problemas. Pedrinho e Furch estão fora e o treinador vai manter a dúvida quanto aos substitutos até o dia do confronto. O maior dilema, no entanto, é quanto a Guilherme. Ele sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e está fora. O clube não deu um prazo para o seu retorno, mas o jogador pode ficar até um mês afastado.

Patrick, recém-contratado para a disputa da Série B é um dos mais cotados. No entanto, ele ainda sente a falta de ritmo. O atacante foi acionado no decorrer das partidas com o Amazonas e a Ponte Preta e não conseguiu render o esperado. Willian Bigode e Weslley Patati também são opções para o setor ofensivo e vêm sendo observados por Fábio Carille.

Apesar das baixas, Carille manteve um tom otimista para o duelo com o Brusque. "Não sou de ficar lamentando pelo jogador que sai. Eu prefiro dar moral para quem vai entrar na equipe. Não adianta ficar lamentando a saída do Guilherme. Temos um elenco qualificado", disse o técnico santista.

Com quatro vitórias em cinco rodadas, o Santos contabiliza 12 pontos e apresenta um aproveitamento de 80% . Um novo triunfo mantém a equipe entre os primeiros colocados. Já o Brusque tenta se recuperar de um início complicado na competição. Com apenas uma vitória até aqui, o time catarinense já sofreu três derrotas e vem de um empate em casa com o Operário-PR.

O técnico Luizinho Lopes não quis adiantar a escalação, mas a tendência é que ele aposte em um esquema mais cauteloso na Vila Belmiro para tentar explorar os contra-ataques. Ele tem dois problemas na defesa. Matheus Pivô, lateral-direito, cumpre suspensão. Pelo lado esquerdo, com lesão muscular na coxa, Cristovam está fora.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X BRUSQUE

SANTOS - João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Morelos (Weslley Patati) e Patrick (Willian Bigode). Técnico: Fábio Carille.

BRUSQUE -. Matheus Nogueira; Ronei, Matheus Salustiano, Wallace e Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato (Jhemerson); Anderson Rosa e Osman: Olávio. Técnico: Luizinho Lopes.

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).