Drake perde quase R$ 3 milhões em aposta na luta de boxe entre Usyk e Fury

Não foi só Tyson Fury que foi derrotado por Oleksandr Usyk no último sábado, na disputa do título mundial de boxe dos pesos pesados, em Riad, na Arábia Saudita. O rapper canadense Drake também perdeu.

Drake havia compartilhado nas redes sociais uma imagem de sua aposta de US$ 565 mil, cerca de R$ 2,8 milhões pelo câmbio atual, na vitória do britânico, que acabou não se concretizando.

Dois jurados deram a vitória para Usyk: 115-112 e 114-113 e um deu vitória para Fury com 114-113 após 12 rounds.

Com a vitória, Usyk soma o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (CMB), além dos títulos da Associação Mundial (AMB), Federação Internacional (FIB) e Organização Mundial de Boxe (OMB). De quebra, o pugilista também recebeu o título da Revista The Ring e o da Organização Internacional de Boxe (OIB), que tem pouca credibilidade.

O canhoto Usyk, de 37 anos, medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012 e ex-campeão dos pesos cruzadores, segue invicto com 22 triunfos, com 14 antes dos rounds previstos. Fury, aos 35 anos, perdeu pela primeira vez, após 34 vitórias (24 nocautes) e um empate.