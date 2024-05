Como Verstappen 'zerou' domingo com maratona entre vitória em corrida virtual e F-1 em Ímola

Max Verstappen venceu neste domingo. E não apenas no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Ímola, pela Red Bull. No mundo virtual, o holandês também subiu no lugar mais alto do pódio.

Enquanto estava no cockpit da sua Red Bull em Ímola, a sua equipe no mundo virtual do iRacing, simulador de corridas, vencia as 24 Horas de Nurburgring de eSports.

Verstappen alternou o fim de semana na pista com o mundo virtual, levando seu simulador consigo nas corridas na Europa. O holandês fez uma verdadeira maratona entre o iRacing e o mundo real.

Ele teve dois stints nas 24 Horas. O primeiro, por quase 3 horas, na noite de sábado na Europa, horas depois de ter conquistado a pole position na Fórmula 1.

Já neste domingo, por volta das 7h no horário da Itália, ele já estava online e guiando pela equipe BMW Redline. Após um stint de cerca de 2 horas, Verstappen deixou sua equipe com uma liderança de mais de 30 segundos na categoria GT3 e foi para o autódromo.

Enquanto estava pilotando de verdade, sua equipe vencia a prova. O time BMW Redline conquistou o triunfo com Chris Lulham, Florian Lebigre e Diogo Pinto.