'Foi um dos melhores jogos da temporada, diz Carille, após goleada do Santos

O técnico Fábio Carille elogiou o desempenho do Santos na goleada sobre o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. Com os 4 a 0 sobre a equipe catarinense, o Santos retornou à liderança, com 15 pontos, um a mais do que o Goiás.

"Foi um dos cinco, seis melhores jogos da temporada", afirmou o treinador santista, que destacou o retorno da torcida à Vila Belmiro. "Com certeza é muito chato jogar com o estádio vazio, não pode xingar, todos escutam, a televisão em cima. Jogadores acostumados com grandes jogos e com torcida e hoje, com certeza, a torcida ajudou muito."

O Santos conseguiu jogar com torcida na Vila Belmiro graças a uma ação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O clube paulista ainda precisa cumprir pena de jogar com portões fechados por conta da invasão de torcedores na última rodada do Brasileiro de 2023, quando o time foi rebaixado.

DESFALQUES

Carille contou que quatro jogadores não estão 100% fisicamente: Gil, Furch, Guilherme e Pedrinho. Destes, somente o zagueiro Gil deve continuar atuando mesmo com dores no pé, que segundo o técnico, ele tem desde a primeira rodada da Série B.

Os outros três estão fora por tempo indeterminado. "A gente não conta com eles nos próximos três, quatro jogos", disse o treinador. Ou seja, devem voltar apenas no final da primeira quinzena de junho. O Santos joga de novo na sexta-feira contra o América-MG, em Belo Horizonte.