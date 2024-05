Operário-PR e Ceará fazem jogo movimentado, mas empatam sem gols na Série B

Apesar de chances perigosas de gol, incluindo bola na trave e pênalti anulado pelo VAR, Operário-PR e Ceará ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo. Eles se enfrentaram no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado não é nada interessante para o Operário, que agora não vence há quatro partidas, sendo três empates seguidos. Com nove pontos, aparece na nona colocação.

Como jogou fora de casa, o ponto conquistado é mais valioso para o Ceará, que não perde há quatro jogos. O time cearense também chegou a nove pontos, mas está em oitavo lugar por conta do saldo de gols (3 a 2).

O primeiro tempo foi bem equilibrado e, apesar de terminar sem gols, contou com chances perigosas. Lourenço, do Ceará, arriscou de longe e exigiu boa defesa do goleiro.

A resposta do Operário quase terminou em gol. Felipe Augusto ficou com rebote e arriscou. Richard defendeu, a bola bateu na trave e voltou para o goleiro.

Ronaldo também finalizou com perigo a favor do time paranaense, com a bola passando muito perto da trave. No final, o Ceará ainda assustou em cobrança de falta de Paulo Victor.

No segundo tempo, o Ceará teve a primeira boa chance quando Facundo Castro desviou de cabeça, com perigo. O Operário respondeu com chute forte de Maxwell, dentro da área, mas Richard salvou o Ceará.

Na reta final, o árbitro marcou pênalti para o Operário após Maxwell ser puxado por Yago. O VAR, porém, mostrou que o lance foi fora da área. O Ceará ainda teve duas boas chances com Erick Pulga e Aylon, mas Rafael Santos fez duas grandes defesas.

Os dois times terão a semana livre para preparação. O Ceará volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe a Chapecoense na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No dia seguinte, às 21h30, o Operário faz duelo estadual com o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 0 X 0 CEARÁ

OPERÁRIO - Rafael Santos; Sávio, Fagner Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz (Guilherme Pira) e Cássio Gabriel (Pedro Lucas); Ronaldo (Daniel), Maxwell e Felipe Augusto (Ronald). Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Jonathan, Ramon Menezes (Matheus Felipe) (Yago Lincoln), Jean Irmer e Paulo Victor (Matheus Bahia); Richardson, Lourenço e Recalde; Erick Pulga e Facundo Castro (Aylon). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Lindoso e Cássio Gabriel (Operário). Rafael Ramos, Raí Ramos, Yago Lincoln, Matheus Bahia, Richardson e Aylon (Ceará).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).