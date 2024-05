Casemiro cobra respeito após críticas por desempenho no Manchester United

O meio-campista Casemiro mostrou que está bem incomodado com as críticas que vem recebendo por seu desempenho nesta temporada no Manchester United. Em entrevista para o canal Sky Sports, o jogador brasileiro cobrou respeito.

"Críticas construtivas são bem-vindas, mas não acho certo quando falta respeito. Se falta respeito, eu também não tenho respeito", afirmou. "Fui uma das melhores contratações da temporada passada e agora não sou mais?"

Em sua defesa e também do United, Casemiro lembrou que tanto ele como outros jogadores da equipe sofreram com lesões. O meio-campista ainda reforçou que vem jogando até como zagueiro nessa temporada no clube inglês.

"No começo da temporada eu ganhei o troféu de melhor jogador do mês, mas depois tive uma lesão importante. Voltei, mas tive uma recaída e agora voltei e estou jogando de zagueiro central. É difícil, mas é uma análise mais ampla", afirmou o brasileiro, que foi um dos líderes da seleção brasileira na Copa de 2022, mas que agora não foi chamado por Dorival Júnior para disputar a Copa América.

"Em momento algum o nosso treinador (do United) teve os 25 jogadores disponíveis. É difícil para todos", completou o jogador, que foi contratado junto ao Real Madrid em 2022 por mais de R$ 360 milhões.

O Manchester United terminou o Campeonato Inglês na oitava colocação com 60 pontos. Mas ainda tem uma chance de conquistar um título. No sábado, faz a final da Copa da Inglaterra, em Wembley, contra o rival Manchester City, atual tetracampeão nacional.