Voo é cancelado pela terceira vez e Ponte Preta não viaja para Chapecó

A partida entre Chapecoense e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro deve ser mais uma vez adiada, agora por tempo indefinido. A delegação do time paulista não conseguiu viajar na noite deste domingo por conta do mau tempo em Chapecó (SC). A CBF ainda não comunicou nenhuma nova decisão.

"Mais uma vez, por problemas de teto no aeroporto de Chapecó, a delegação da Ponte Preta não conseguiu seguir viagem para a cidade onde enfrentaria a Chapecoense nesta segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time volta a treinar nesta segunda, enquanto aguarda uma nova definição e novas orientações da CBF", informou a Ponte Preta.

O termo 'problemas de teto' refere-se à falta de visibilidade suficiente para pousos e decolagens seguros, causada por condições como nevoeiro denso, chuvas intensas ou outras formas de mau tempo. Segundo a direção do clube, seis voos foram cancelados neste fim de semana com destino a Chapecó. Um avião ainda tentou aterrissar ma cidade catarinense neste domingo, mas não conseguiu, pois o aeroporto estava fechado. Com isso, precisou retornar para o aeroporto de Guarulhos (SP).

A partida válida pela sexta rodada estava inicialmente marcada para as 16h deste domingo. Entretanto, a Ponte Preta não conseguiu viajar no sábado e a CBF adiou a partida para segunda-feira, às 19h.

Na manhã deste domingo, o voo que sairia de Campinas (SP) foi novamente adiado para as 19h. Este novo voo, porém, também foi cancelado. Há um voo marcado para as 23h20, que também não deve ser realizado. Mesmo se for, a Ponte Preta não embarcará nele, por considerar prejudicial à logística do time.

Há dois jogos sem vencer, a Ponte Preta busca reabilitação. Com cinco pontos, está em 14º lugar. A Chapecoense, que não vence há três partidas, tem oito pontos, em nono lugar.