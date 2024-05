Nascar ou UFC? Pilotos trocam socos após corrida nos EUA

Uma confusão generalizada tomou conta da All-Star Race da Nascar, em North Wilkesboro, nos Estados Unidos, no domingo. A briga foi protagonizada pelos pilotos norte-americanos Kyle Busch, da Richard Childress Racing, e Ricky Stenhouse Jr., da JTG Daugherty Racing, que começaram a discutir tão logo a prova acabou.

Os organizadores ainda estavam soltando os fogos em comemoração à vitória conquistada por Joey Logano na corrida quando Stenhouse acertou um soco no rosto de Busch. As equipes se envolveram para tentar separar a briga. No entanto, começou um empurra-empurra entre os grupos rivais. A confusão se dissipou conforme Busch se afastava da confusão.

Another angle of the confrontation after the race. pic.twitter.com/JCgSZhEzwa — NASCAR (@NASCAR) May 20, 2024

O embate entre os dois se iniciou ainda na pista. O carro de Busch recebeu um contato de Stenhouse na primeira volta e bateu na parede. O piloto da Richard Childress, então, decidiu retaliar e acertou a traseira do veículo do de Ricky Stenhouse, o que levou o atleta da JTG Daugherty a bater no muro e ter que deixar a prova.

Depois da corrida, Busch destacou a frustração pelo episódio. "Na primeira volta, não temos nem temperatura na água do carro e já estamos destruindo um ao outro na (curva) 2", disse ele ao canal Fox Sports. "Estou cansado de ser atropelado por todo mundo. Mas é isso que todo mundo faz. Todo mundo atropela todo mundo para ultrapassar todo mundo", complementou.

Ao chegar à área de sua equipe, Busch encontrou o adversário, que foi tirar satisfação. Stenhouse declarou que não bateu em Busch durante a corrida, mas o rival discordou. Stenhouse, então, acertou o soco no rosto do piloto.

"Kyle tentou me destruir nas (curvas) 3 e 4, e conseguiu nas (curvas) 1 e 2. Ele fez um péssimo trabalho na largada e depois ficou bravo com isso", afirmou Ricky Stenhouse. A Nascar ainda não afirmou se haverá punição aos pilotos envolvidos na briga.

A All-Star Race em North Wilkesboro era uma prova festiva e não somou pontos para o campeonato, mas o vencedor Joey Logano embolsou US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5,1 milhões. O segundo colocado foi Denny Hamlin, e Chris Buescher ficou na terceira posição.