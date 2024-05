Grêmio espera por Renato Gaúcho para iniciar nova fase de treinos no CT do Corinthians

Após finalizar um planejamento inicial de trabalhos físicos no CT do Corinthians, em São Paulo, o Grêmio aguarda, nesta segunda-feira, a chegada do técnico Renato Gaúcho para dar início a uma nova fase: a de retomar a parte tática e técnica do elenco gaúcho.

Liberado para cuidar de assuntos particulares, o comandante é aguardado para orientar o grupo nas atividades de campo. Além dele, os atletas Vilasanti e Diego Costa devem se reintegrar ao plantel.

A equipe vem trabalhando na capital paulista desde sexta-feira sob o comando do preparador físico Mário Pereira e de seu auxiliar Gabriel Gindri. No domingo, o grupo trabalhou em dois períodos e dividiu as atividades em um treino leve com bola e depois exercícios na academia.

Mário Pereira comentou sobre o cuidado da comissão técnica em manter o grupo em atividade durante esse tempo de ausência de jogos do Grêmio em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

"Ficamos um tempo parado, que não é igual a um período de férias. Tivemos uma paralisação de 14 dias. Mas os jogadores ficaram executando suas tarefas (exercícios orientados pela comissão técnica) dentro de suas possibilidades em casa. Agora estamos dando uma retomada. Isso facilita a nossa volta porque estamos adiantados (fisicamente)", afirmou o preparador em entrevista à Grêmio TV.

Nesta segunda, o Grêmio treina apenas em um turno. Com o elenco completo, e com a presença de Renato, a parte técnica vai ser a prioridade. O time vem se preparando para enfrentar o The Strongest, da Bolívia, no dia 29 deste mês, pela Libertadores. O local da partida será o estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O clube gaúcho ocupa a lanterna do Grupo C com três pontos em três jogos e tenta se recuperar de um início ruim no torneio após perder os dois primeiros confrontos da chave. A única vitória aconteceu na visita ao Estudiantes (1 a 0), em duelo válido pela terceira rodada.