Convocado para a seleção, goleiro Rafael pode desfalcar o São Paulo por até 9 jogos

O goleiro Rafael foi escolhido pelo técnico Dorival Júnior no domingo para ocupar a vaga deixada por Ederson, cortado por lesão, e vai defender a seleção brasileira nos jogos da Copa América, nos Estados Unidos. A convocação pode deixar o São Paulo mais de um mês sem o titular da posição.

Rafael atuou em 23 jogos na temporada e o clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de junho, deve ser o último jogo do goleiro na meta são-paulina antes da ida à seleção brasileira.

Os atletas convocados devem se apresentar no dia 3 de junho e, caso o Brasil conquiste vaga na final da Copa América, Rafael estará ausente do time comandado por Luis Zubeldía até 14 de julho. O período contempla inicialmente nove jogos válidos pelo Brasileirão.

Esta é a segunda vez que Rafael figura entre os escolhidos para defender o Brasil. A primeira foi em março deste ano, quando o goleiro esteve na lista dos jogadores chamados por Dorival para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. O goleiro não entrou em campo na ocasião.

Porém, o atleta de 34 anos agora se une a Alisson (Liverpool) e Bento (Athletico-PR) no grupo de goleiros da seleção brasileira e pode estrear na equipe nos próximos meses. Com isso, a expectativa é que Jandrei seja o titular da meta do São Paulo no período.

A Copa América começa no dia 20 de junho. E o jogo de estreia da seleção brasileira será contra a Costa Rica, no dia 24. Contudo, antes da competição, o Brasil disputa dois amistosos de preparação: o primeiro é contra o México, no dia 8, e o segundo é diante dos Estados Unidos, no dia 12.

Confira os jogos em que Rafael pode desfalcar o São Paulo (todos pelo Brasileirão):

12/06 - São Paulo x Cuiabá

15/06 - Vasco x São Paulo

19/06 - São Paulo x Criciúma

22/06 - São Paulo x Bahia

26/06 - Athletico-PR x São Paulo

29/06 - São Paulo x Bragantino

3/07 - Atlético x São Paulo

6/07 - São Paulo x Grêmio

10/07 - Juventude x São PauloR