Liverpool oficializa a chegada do técnico Arne Slot para a vaga de Jürgen Klopp

Um dia após linda festa de despedida para o alemão Jürgen Klopp em Anfield, a diretoria do Liverpool oficializou o substituto do treinador. Como já era esperado, Arne Slot, holandês que estava há três anos no Feyenoord, é o novo comandante

"O Liverpool Football Club anuncia que Arne Slot fechou um acordo para se tornar o novo treinador principal do clube, assumindo formalmente o cargo em 1º de junho de 2024, sujeito a uma autorização de trabalho", informou o clube inglês, apenas aguardando o visto de trabalho.

Aos 45 anos, Arne Slot será o primeiro comandante holandês do Liverpool. "O treinador chegará aos Reds vindo do Feyenoord para a temporada 2024-25, depois que um acordo foi fechado com o clube da Eredivisie por seus serviços. Slot substituirá Jürgen Klopp no comando após sua decisão de deixar o cargo no final da atual campanha", continuou o Liverpool.

Slot chamou a atenção dos ingleses pelo ótimo trabalho no Feyenoord, onde conseguiu desbancar os favoritos PSV e Ajax e levar o título do Campeonato Holandês de 2023. Este ano terminou atrás apenas do campeão PSV, com 84 pontos, segundo melhor campanha da história do clube na competição.

"O treinador nascido na Holanda chegará depois de três temporadas de grande sucesso no Feyenoord, durante as quais os levou ao título da liga em 2023 e foi nomeado Treinador do Ano da Eredivisie em duas ocasiões. Mais recentemente, ele ajudou o clube de Rotterdã a vencer a Copa da Holanda, em abril, depois de derrotar o NEC Nijmegen por 1 a 0 na final", listou o Liverpool.

Ex-meio-campista, Arne Slot começará a comandar o clube na pré-temporada, agendada para julho após a Eurocopa e as férias do elenco. Chegará com a missão de reorganizar a equipe após terceiro lugar no Campeonato Inglês e queda na fase de grupos da Liga dos Campeões e, depois, nas quartas da Liga Europa.