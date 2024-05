Courtois treina entre os titulares do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões

No jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti não escondeu que o melhor para o duelo com o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu era Lunin no gol. Agora, na preparação para a decisão com o Borussia Dortmund, dia 1º de junho, no lendário estádio de Wembley, na Inglaterra, Courtois vem trabalhando entre os titulares.

"Não há debate", limitou-se a dizer o treinador italiano quando questionado sobre qual seria seu goleiro na decisão com os alemães. Courtois está plenamente recuperado de grave lesão e, com série forte de treinos, tem tudo para ser o escalado.

Na última conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, há duas temporadas, diante do Liverpool, com triunfo por 1 a 0, gol de Vinícius Júnior, o goleiro belga foi um dos melhores em campo ao fechar o gol e impedir o empate e até a virada dos ingleses com defesas de enorme grau de dificuldade.

Courtois não entrou em campo nos jogos com o Bayern de Munique, nem na rodada passada diante do Villarreal, fora de casa, mas já defendeu a equipe diante de Cádiz, Granada e Alavés e ainda deve ser testado contra o Bétis, sábado, no Santiago Bernabéu, no encerramento do Campeonato Espanhol, para ganhar ritmo.

Courtois volta, já Tchouaméni será desfalque. O meio-campista francês está com uma lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo e deve ser substituído por Camavinga. A corrida do jogador é para se recuperar a tempo de defender a seleção francesa na Eurocopa da Alemanha, na segundo quinzena de junho. De acordo com o Marca, ele vai até os Estados Unidos fazer um tratamento especial.