Messi encabeça lista de convocados da Argentina para amistosos antes da Copa América

Com Messi liderando a lista de convocados, a Associação de Futebol Argentino (Afa) anunciou, nesta segunda-feira, a relação de jogadores da Argentina para os dois amistosos agendados para junho.

As partidas vão servir como preparação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O técnico Lionel Scaloni chamou 29 atletas. Este número será reduzido em três pelo treinador no dia 12 de junho quando, então, ele vai definir a lista para o torneio.

Messi, que já tinha anunciado a aposentadoria após o Mundial de 2022, no Catar, mas voltou atrás em sua decisão, deve fazer sua última participação em torneios oficiais pela Argentina. Os astro do Inter Miami segue como o principal nome da lista aos 36 anos.

Outro "medalhão" desta convocatória que deve seguir o mesmo caminho é o atacante Di María, de 36 anos. Já na fase na final da carreira, ele deve marcar a sua despedida da seleção nos Estados Unidos.

A grande ausência da lista de Lionel Scaloni, no entanto, fica por conta do atacante Dybala. O jogador da Roma esteve às voltas com problemas de lesões e não foi chamado. Para o ataque, além dos veteranos Messi e Di María, o treinador argentino optou por Ángel Correa, Carboni, Garnacho, González, Lautaro Martínez e Julián Alvarez.

Os amistosos estão agendados para os Estados Unidos. No dia 9 de junho, os argentinos vão a campo para encarar a seleção do Equador. O duelo está marcado para Chicago. Cinco dias depois vai ser a vez da seleção sul-americana enfrentar a Guatemala, em Washington.

Scaloni quer aproveitar esses dois compromissos para idealizar a equipe que vai estrear na competição. A seleção Argentina, atual campeã do torneio, integra o Grupo A e vai jogar contra o Canadá, Chile e Peru.

Confira os convocados da Argentina para amistosos antes da Copa América:

Goleiros - Armani (River Plate), Rulli (Ajax); Emiliano Martínez (Aston Villa)

Laterais - Montiel (Nottingham Forest), Molina (Atlético de Madrid), Acuña (Sevilla), Tagliafico (Lyon) e Barco (Brighton)

Zagueiros - Balerdi (Olympique de Marselha), Romero (Tottenham), Pezzella (Betis), Martínez Quarta (Fiorentina), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United)

Meio-campistas - Guido Rodríguez (Betis), Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), De Paul (Atlético de Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea) e Lo Celso (Tottenham)

Atacantes - Di María (Benfica), Carboni (Monza), Messi (Inter Miami), Correa (Atlético de Madrid), Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Álvarez (Manchester City)