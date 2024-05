Conheça Arne Slot, o novo técnico do Liverpool que terá a missão de substituir Klopp

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira Arne Slot como o novo técnico da equipe. O holandês tem a missão de substituir Jürgen Klopp, que estava no clube inglês desde 2015 e conquistou oito títulos no comando do time inglês.

Arne Slot não possui um currículo tão bom quando comparado ao seu antecessor. O holandês atuou como jogador profissional por 17 anos na posição de meio-campista, jogando por times de pouca expressão da liga nacional da Holanda. Foi bicampeão da segunda divisão holandesa pelo Zwolle, clube que o revelou e onde encerrou a carreira em 2013.

Ainda no mesmo ano, iniciou a vida de treinador pelas categorias de base do Zwolle. Em 2014, Slot dá um passo à frente em sua trajetória como treinador, tornando-se auxiliar técnico do SC Cambuur, da Holanda, onde permaneceu por três temporadas e teve a chance de liderar a equipe como treinador principal em algumas ocasiões.

Depois, em 2017, o holandês finalmente recebeu a oportunidade de trabalhar em um clube grande da Holanda, o AZ Alkmaar, porém ainda no cargo de auxiliar técnico. A equipe era comandada na época pelo compatriota John van den Brom.

Após a saída Van den Brom do cargo, Arne Slot assume a titularidade e passa a comandar o AZ Alkmaar como o treinador principal da equipe por alguns meses.

Em 2021, Slot assinou com o tradicional Feyenoord e ganhou destaque sob o comando da equipe. Inspirado no técnico Pep Guardiola, o estilo de jogo do técnico holandês é conhecido por ter um estilo de jogo moderno.

Costuma utilizar a equipe no 4-3-3, aproveitando bastante as laterais do campo para construção de jogadas junto aos pontas, que recuam para o centro a fim de ficar com a posse de bola e se manter na área adversária.

Já sem a posse, o técnico incentiva a marcação na saída de bola do adversário e procura recuar boa parte da equipe para impedir a chegada do rival na grande área.

Na última temporada, o Feyenoord foi o vice-campeão do Campeonato Holandês com 84 pontos, sete atrás do campeão PSV, marcando 92 gols e levando 26.

O estilo de jogo chamou a atenção dos grande clubes ingleses. No final da temporada passada, após ser campeão nacional com o Feyenoord, o holandês despertou a atenção de três clubes ingleses: Chelsea, Leeds e Tottenham. Porém, Arne Slot recusou as ofertas e preferiu permanecer na equipe.

Em três temporadas, foram 148 jogos, 97 vitórias, 27 empates e 24 derrotas. Conquistou dois títulos com a equipe: o Campeonato Holandês (2022-23) e a Copa da Holanda (2023-24). Foi considerado o melhor técnico do país nas temporadas de 2021-22 e 2022-23.