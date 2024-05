Internacional chega a Itu para iniciar treinamentos antes de jogos da Copa Sul-Americana

Pouco mais de duas semanas das enchentes que deixaram milhões de pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul e alagou o estádio Beira-Rio e o CT do clube, o Internacional chegou a Itu para voltar aos treinamentos, visando as partidas da Copa Sul-Americana.

Depois de ver a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitar adiar duas rodadas do Brasileirão e mais os compromissos dos times gaúchos na terceira fase da Copa do Brasil, a Conmebol anunciou as datas dos jogos da Copa Sul-Americana e o Inter se viu obrigado a voltar às atividades.

Além de treinos em Itu, o Internacional também mandará seus jogos no Estádio Novelli Júnior, enquanto não recupera o gramado do Beira-Rio - a diretoria avaliou em ao menos três meses o tempo para deixar sua casa em condições de voltar a receber os duelos da equipe.

O próximo compromisso do Inter será diante do Belgrano, pela Copa Sul-Americana, no dia 28 de maio. Será uma semana para tentar recolocar o elenco bem fisicamente e ainda de buscar um ritmo de jogo. É possível que haja um jogo-treino no fim de semana.

Torcedores gaúchos que moram em São Paulo, sobretudo os do interior do estado, estão pedindo para a diretoria e comissão técnica abrirem atividades em Itu para levarem calor humano e apoio aos jogadores. O técnico Eduardo Coudet terá pouco tempo para resgatar o bom momento da equipe.

Depois de encarar o Belgrano em Itu, o Inter terá de viajar até Salvador para o reinício do Brasileirão, dia 1º de junho, onde encara o Vitória. Depois visita o Real Tomayapo (dia 4/6) e recebe o Delfin 8/6) e o Corinthians (12/6, ainda em local indefinido).