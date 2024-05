Cristiano Ronaldo é o melhor jogador europeu da história, segundo ranking

Nesta segunda-feira, a revista inglesa FourFourTwo elegeu os 100 melhores jogadores da história do futebol europeu. O astro português Cristiano Ronaldo apareceu em primeiro lugar no ranking. O holandês Johan Cruyff é o segundo colocado, e quem fica na terceira colocação, para fechar o pódio, é o alemão Franz Beckenbauer.

Os motivos que levam Cristiano Ronaldo a liderar a lista vão além dos títulos conquistados pelos clubes durante a carreira, dos números de gols e das premiações individuais. Os jornalistas contaram, também, a dedicação e o preparo do atleta, bem como os feitos com a seleção portuguesa, como a conquista da Eurocopa de 2016 e da Nations League de 2019, que deixaram o país em outro patamar no futebol mundial.

A revista destacou a rivalidade com Lionel Messi com o craque português e ainda mencionou o argentino como o melhor jogador da história de todos os tempos, sem citar Pelé.

O país que está melhor representado no ranking é a Itália, com 19 jogadores presentes, com destaque para o ídolo do Milan Paolo Maldini (8º). Em seguida vem a Inglaterra, com 14 jogadores, e Bobby Charlton sendo o mais bem posicionado em sexto lugar. Para fechar o pódio, em terceiro lugar está a Alemanha, com 12 jogadores, e Beckenbauer, o mais bem ranqueado.