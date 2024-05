Athletic-MG continua com 100% de aproveitamento e Figueirense está invicto na Série C

Campeão do Troféu Inconfidência no Campeonato Mineiro, o Athletic vem mostrando que pode fazer bonito também na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, manteve-se como único time com 100% de aproveitamento ao vencer por 1 a 0 o Aparecidense-GO. Já o Figueirense, apesar de todos os problemas financeiros, tem se mantido invicto. Desta vez, ganhou por 2 a 0 do Floresta-CE.

Com gol de Jonathas, aos oito minutos do segundo tempo, o Athletic, na Arena Sicredi, conquistou a quinta vitória consecutiva. Com 15 pontos, ocupa a liderança isolada, abrindo quatro para a Ferroviária-SP, segunda colocada.

O Aparecidense, por sua vez, conheceu o seu quarto tropeço consecutivo e continuou fora do G-8, com cinco pontos, na décima posição, ainda longe da zona de rebaixamento.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Figueirense bateu o Floresta e se manteve invicto. Os gols foram de Camilo, ex-Botafogo-RJ, e Guilherme Pato, ex-Internacional, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, o Figueirense ganhou três posições e subiu para o terceiro lugar, com dez pontos. Já o Floresta conheceu a quinta derrota em cinco jogos, ficando na lanterna.