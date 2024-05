Fortaleza e Vasco fazem 'duelo de elite' e Red Bull Bragantino é favorito na Copa do Brasil

Os dois primeiros times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, com a disputa dos dois primeiros jogos da rodada de volta da terceira fase. Fortaleza e Vasco irão fazer um 'duelo da elite', onde quem vencer se classifica, porque no jogo de ida não saíram do zero a zero. O Red Bull Bragantino, por sua vez, enfrenta o modesto Sousa-PB.

Depois de fazerem um duelo apertado na Arena Castelão, no qual o time cearense dominou as ações ofensivas, mas não tirou o zero do placar, Vasco e Fortaleza voltam a se encontrar, agora em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Para chegar até aqui, o Vasco que foi campeão do torneio em 2011, eliminou o Marcílio Dias-SC, na primeira fase, e o Água Santa-SP, na segunda. Já o Fortaleza passou por Fluminense-PI, vencendo por 3 a 0, e Retrô-PE, nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar. As duas primeiras fases foram disputadas em jogo único.

Mais cedo, Red Bull Bragantino e Sousa-PB duelam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 19h. Eles empataram por 1 a 1 no primeiro confronto, disputado no Marizão, em Sousa, no interior da Paraíba. Assim como acontece no outro jogo, uma vitória simples garante a vaga, enquanto um empate no tempo normal leva a disputa para os pênaltis.

O Sousa-PB vem fazendo uma campanha histórica até agora, afinal mesmo disputando a Série D do Brasileiro, eliminou o poderoso Cruzeiro, clube de elite, na primeira fase e depois passou pelo Petrolina-PE. O Red Bull Bragantino está fazendo sua estreia direto na terceira fase, pois terminou o Brasileirão do ano passado no G-6 e é um dos times que representam o Brasil, neste momento, na Copa sul-americana.

Por participarem da terceira fase, todos os times já garantiram mais R$ 2,205 milhões em premiação. Quem avançar às oitavas de final, ganha mais R$ 3,465 milhões. Em caso de empate no placar agregado no mata-mata, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos da rodada de volta da 3ª fase:

TERÇA-FEIRA

19h30

Red Bull Bragantino x Sousa-PB (ida - 1 x 1)

21h30

Vasco x Fortaleza (ida - 0 x 0)

QUARTA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Brusque-SC (ida - 1 x 0)

Fluminense x Sampaio Corrêa-MA (ida - 2 x 0)

Vitória x Botafogo (ida - 0 x 1)

20h

Corinthians x América-RN (ida - 2 x 1)

Sport x Atlético-MG (ida - 0 x 2)

21h30

Amazonas-AM x Flamengo (ida 0 x 1)

QUINTA-FEIRA

19h

Botafogo-SP x Palmeiras (ida - 1 x 2)

Criciúma x Bahia (ida- 0 x 1)

19h30

Cuiabá x Goiás (ida - 0 x 1)

21h30

Ceará x CRB (ida - 0 x 1)

São Paulo x Águia de Marabá-PA (ida - 3 a 1)