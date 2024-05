Muricy Ramalho esclarece mágoa com Zubeldía no São Paulo: 'Não tinha gostado dele mesmo'

O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, reafirmou as primeiras impressões que teve do treinador do clube, Luis Zubeldía. O ídolo tricolor não esconde que tinha reprovado a ideia da contratação do treinador e ainda ficou irritado com o comportamento do argentino na época das entrevistas para escolher o substituto de Dorival Júnior, quando este foi chamado para assumir a seleção brasileira.

"Acontece que, naquele momento, marcamos uma entrevista e ele (Zubeldía) desmarcou no mesmo dia, aí não gostei mesmo. Falei isso a ele. Se eu tivesse ressentimento teria bloqueado a contratação dele. A minha opinião é técnica, não tenho isso. O cara é bom? Vamos conversar de novo. Como da outra vez não conversamos porque ele não quis. Só que estávamos apertados e precisávamos de um treinador. O cara não queria fazer a entrevista, não gostei e acabou", disse Muricy, ao site UOL.

Porém, mesmo com alguns receios da contratação do argentino, o tricampeão brasileiro pelo São Paulo se sentiu animado com o início promissor de Zubeldía. Até agora, o time do Morumbi manteve-se invicto sob sua direção.

"O trabalho do Zubeldía e sua comissão técnica é muito bom. Isso deixa a gente animado. Com o trabalho dele, você fica muito mais perto de ganhar alguma coisa. Agora, pés no chão. Sempre fui muito tranquilo em relação a isso e não me empolgo. Claro que gosto de ver todo dia lá um bom trabalho", continuou.

Muricy também comentou a respeito do último treinador do São Paulo antes de Zubeldía, Thiago Carpini, que hoje está no Vitória. O coordenador disse que, apesar de achar o ex-técnico bom, faltava mais experiência para assumir o time tricolor.

"Ele fez um bom trabalho no Água Santa, Juventude e é um técnico promissor. Falta um pouco de experiência e queria passar isso a ele. Sou muito claro e direto. Falei que ele estava tendo a chance da vida dele, mas não basta só um bom trabalho", concluiu.

O São Paulo ainda não perdeu desde que Luís Zubeldía assumiu o cargo. Até o momento, foram sete jogos realizados, com cinco vitórias e apenas dois empates. O time se prepara para o duelo de quinta-feira com o Águia de Marabá, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no MorumBis, às 21h30.