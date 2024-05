Argentino campeão do mundo se vê no nível de Mbappé e Haaland: 'Números e troféus dizem isso'

O atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão e da seleção argentina, afirmou estar na lista de melhores jogadores da posição na atualidade, no futebol mundial. O argentino de 26 anos é um dos destaques da equipe comandada por Simone Inzaghi e esteve no elenco campeão italiano na temporada atual.

Ao ser perguntado se estaria na mesma prateleira que nomes como Mbappé, Haaland, Lewandowski e Harry Kane, Martínez foi direto na resposta. "Sim. Não deixo nada a desejar. Os números e os troféus dizem isso", afirmou o atacante em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Lautaro foi formado nas categorias de base do Racing e ganhou projeção no futebol mundial em atuações pela equipe principal do time argentino. O atacante passou a vestir a camisa da Inter de Milão em 2018 e, desde então, conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, dois da Copa da Itália e três da Supercopa da Itália.

Além disso, as boas atuações pela equipe de Milão lhe renderam convocações para defender a Argentina. Pela seleção nacional, integrou o elenco argentino nos títulos da Copa América de 2021 e da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar.

"Alguns deles (Mbappé, Haaland, Lewandowski e Kane) ganharam menos do que eu. Tenho que continuar trabalhando com responsabilidade, como meu pai me ensinou, mas posso sentar na mesma mesa que estes grandes", enfatizou Lautaro.

Na temporada 2023/24, o argentino atuou em 44 jogos, fez 27 gols e deu sete assistências. Só na liga italiana, o atacante balançou as redes 24 vezes e está no topo da lista de artilheiros do torneio. O segundo colocado no ranking é Vlahovic, da Juventus, que marcou 16 gols, seguido por Osimhen, do Napoli, que tem 15 gols.