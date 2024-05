Mauricio Pochettino entra em acordo com o Chelsea e oficializa a saída do clube

A trajetória do técnico argentino Mauricio Pochettino no Chelsea chegou ao fim nesta terça-feira. O treinador teve a sua saída oficializada no site do clube. De acordo com a imprensa local, a opção pela rescisão foi de comum acordo. Ele chegou ao clube na temporada 2023/2024 para substituir o técnico interino Frank Lampard.

De maneira protocolar, os diretores esportivos Laurence Stewart e Paul Winstanley divulgaram um comunicado sobre o fim do vínculo. "Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de expressar nossa gratidão a Maurício Pochettino", diz parte do texto.

Pochettino também se pronunciou por meio do site oficial e externou sua satisfação por ter comandado a equipe. "Obrigado ao grupo proprietário do Chelsea e aos diretores esportivos pela oportunidade de fazer parte da história. O clube está agora bem posicionado para continuar avançando no Campeonato Inglês e na Europa nos próximos anos."

Além do comandante argentino, também deixam a agremiação Jesus Perez, Miguel d'Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino. O Chelsea agora vai ao mercado atrás de um nome para comandar o time profissional.

Longe de se posicionar como postulante ao título da temporada, o Chelsea terminou o Campeonato Inglês com 63 pontos e na sexta colocação. O time encerrou sua participação no torneio com vitória de 2 a 1 sobre o Bournemouth.