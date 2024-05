Atlético-MG, Botafogo, Flamengo e Fluminense defendem vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

Seis partidas dão sequência, nesta quarta-feira, às disputas da rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Representantes da elite nacional, Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo e Fluminense, tentam segurar as vantagens construídas no jogo de ida para avançarem às oitavas de final.

As emoções começam logo às 19h. No Maracanã, o Fluminense, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Maranhão, recebe o Sampaio Corrêa, podendo perder por até um gol de diferença, que assim mesmo estará classificado.

No mesmo horário, Botafogo e Atlético-GO irão jogar por empates para avançar. Fora de casa, o Botafogo terá que segurar o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em um duelo da elite. Enquanto isso, o Atlético-GO joga em casa diante do Brusque, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Caso os adversários devolvam a vitória por 1 a 0 dos primeiros jogos, as decisões irão para os pênaltis.

Mais tarde, às 20h, serão conhecidos mais dois classificados. Em São Paulo, o Corinthians encara o América-RN, na Neo Química Arena. No jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 1, em Natal, e agora joga pelo empate. Já no Recife, o Atlético-MG põe sua vantagem à prova diante do Sport, na Arena Pernambuco. Após vencer por 2 a 0 na ida, poderá perder por até um gol de diferença, que mesmo assim estará classificado.

Às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus, o Flamengo encara o Amazonas FC. No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, venceu por 1 a 0, e agora joga pelo empate. Já o rival, que chegou pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil, quer seguir fazendo história e para isso terá que vencer por dois gols de diferença para avançar.

Por participarem da terceira fase, todos os times já garantiram mais R$ 2,205 milhões em premiação. Quem avançar às oitavas de final ganha mais R$ 3,465 milhões. Em caso de empate no placar agregado no mata-mata, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os jogos da rodada de volta da 3ª fase:

QUARTA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Brusque-SC (ida - 1 x 0)

Fluminense x Sampaio Corrêa-MA (ida - 2 x 0)

Vitória x Botafogo (ida - 0 x 1)

20h

Corinthians x América-RN (ida - 2 x 1)

Sport x Atlético-MG (ida - 0 x 2)

21h30

Amazonas-AM x Flamengo (ida 0 x 1)

QUINTA-FEIRA

19h

Botafogo-SP x Palmeiras (ida - 1 x 2)

Criciúma x Bahia (ida- 0 x 1)

19h30

Cuiabá x Goiás (ida - 0 x 1)

21h30

Ceará x CRB (ida - 0 x 1)

São Paulo x Águia de Marabá-PA (ida - 3 a 1)