Celtics abrem final da Conferência Leste da NBA com vitória na prorrogação

As finais de conferência da NBA começaram com um grande jogo no TD Garden. Mesmo contando com o apoio da sua animada torcida, o Boston Celtics sofreu para superar o Indiana Pacers e precisou da prorrogação para vencer por 133 a 128, na noite desta terça-feira, numa equilibrada partida, marcada por dez mudanças na liderança do placar e 11 igualdades ao longo do tempo normal e do tempo extra.

A partida foi parelha em todos os sentidos, até mesmo nos erros. Na reta final, a emoção cresceu em quadra, com chances para ambos os lados. Na prorrogação, a disputa foi ponto a ponto até que Jayson Tatum resolveu desequilibrar. O astro dos Celtics foi o nome do jogo por marcar no tempo extra 10 dos seus 36 pontos na partida.

Tatum terminou o duelo com um "double-double", por ter registrado 12 rebotes. Jrue Holiday também brilhou com sua maior pontuação da temporada até agora: 28 pontos, além de oito assistências. Jaylen Brown contribuiu com 26 pontos e sete rebotes.

"Sejam bem-vindos aos playoffs da NBA. Você precisa administrar suas emoções. Tudo pode acontecer. O jogo não acaba enquanto a buzina não tocar. Não acaba enquanto não terminar. Encontramos um jeito de ganhar o jogo bem no finzinho", comentou Brown.

Os números ajudam a compreender o equilíbrio da partida. Pelos Celtics, os cinco jogadores titulares superaram os dois dígitos em pontuação. Do lado dos Pacers, foram sete atletas com mais de 10 pontos. Tyrese Haliburton (25 pontos e 10 assistências), Pascal Siakam (24 pontos e 12 rebotes) e Myles Turner (23 pontos e 10 rebotes) finalizaram a partida com um "double-double" cada.

"É uma infelicidade porque fizemos muitas coisas legais ao longo da partida e terminar assim, com tantos erros no fim... Mas são os playoffs da NBA. Temos que aprender com tudo isso e vamos nos recuperar", afirmou o técnico dos Pacers, Rick Carlisle, que novamente não pôde contar com Kristaps Porzingis.

Com a vitória, os Celtics abriram 1 a 0 na série melhor de sete jogos na final da Conferência Leste. A segunda partida do confronto está marcada para a noite de quinta, novamente na casa dos Celtics.

Confira o resultado da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 133 x 128 Indiana Pacers

Acompanhe o jogo desta quarta:

Minnesota Timberwolves x The Dallas Mavericks