Rebeca Andrade ganha boneca exclusiva da Barbie em sua homenagem

A ginasta Rebeca Andrade ganhou sua própria Barbie, totalmente inspirada na brasileira. A homenagem foi feita como parte da celebração do 65º aniversário da boneca mundialmente famosa, e visa enaltecer a trajetória da atleta brasileira, campeã olímpica e mundial.

"A Barbie é um nome tão grande e tão forte e, hoje, eu posso dizer que também me tornei um nome tão grande e tão forte como esse", disse Rebeca. A ginasta ressaltou ainda a importância da homenagem.

Para ela, "é uma honra" fazer parte disso e contribuir para que as pessoas continuem a acreditar nos sonhos. "Não tem ninguém que possa dizer: 'não, você não fez!', 'você não lutou', 'você não acreditou', nada disso! Todas as pessoas que me acompanham viram tudo o que eu fiz. Então, é isso que a Barbie (e essa homenagem) representa pra mim: um salto de fé, sonho, conquistas, tudo!", afirmou a ginasta.

A medalhista olímpica brasileira e bicampeã mundial é uma das oito atletas escolhidas pela Mattel para o projeto "Mulheres Inspiradoras". Além de Rebeca, as esportistas homenageadas são: a tenista Venus Williams, as jogadoras de futebol Christine Sinclair e Mary Fowler, a ginasta Alexis Moreno, a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez, a nadadora Federica Pellegrini e a velocista Ewa Swoboda.

A iniciativa já contemplou também outras brasileiras, como a surfista Maya Gabeira a cantora Iza. "Ao prestigiar essas mulheres inspiradores e as suas histórias, esperamos defender a crença de que cada jovem merece a oportunidade de perseguir as suas paixões e transformar os seus sonhos em realidade", pontuou a vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel, Krista Berger.