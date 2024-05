Xabi Alonso reconhece Bayer Leverkusen abaixo do esperado em final: 'Atalanta passou por cima'

Foram 361 dias sem sentir o gosto de uma derrota, 51 partidas de invencibilidade na temporada. Derrotado na decisão da Liga Europa com 3 a 0 para a Atalanta, o Bayer Leverkusen não terá tempo para se lamentar, pois já tem nova decisão no sábado, diante do Kaiserslautern, pela Copa da Alemanha. O técnico Xabi Alonso admitiu que a equipe não esteve em um bom dia nesta quarta-feira, em Dublin, ressaltou a grande apresentação dos italianos e já mudou o foco para o próximo compromisso.

"Foi nossa primeira derrota, algo novo para a gente, mas a vida segue", afirmou o treinador. "A Atalanta passou por cima, mas isso não muda minha forma de pensar nem meu carinho por esses jogadores. Sempre aprendemos, hoje também", enfatizou.

"Essas derrotas em finais não são esquecidas. A atitude de nossos jogadores foi boa, mas a intensidade da Atalanta foi muito grande. Toda a equipe deu seu máximo, porém hoje não era nosso dia. Temos a oportunidade de virar esta página no sábado na final da Copa da Alemanha", observou, já mostrando foco no duelo com o Kaiserslautern.

Depois de conquistar o inédito título do Campeonato Alemão desbancando o favorito Bayern de Munique, e de cair na decisão da Liga Europa quando todos apontavam o Leverkusen como favorito diante da Atalanta, Xabi Alonso agora tenta não decepcionar contra o Kaiserslautern, também apontado como azarão.

"Queria que (a derrota) ocorresse antes, pois quando acontece em uma final é pior, dói. Mas é o futebol. Não é normal perder pela primeira vez na partida 52 e temos de estar muito orgulhosos por isso. Espero que sábado consigamos enfrentar bem o desafio", exaltou a temporada do Leverkusen, Xabi Alonso, já ciente da pressão que terá pela frente no Estádio Olímpico, em Berlim.