Quem é Lookman? Artilheiro da Atalanta na final da Europa League trocou Inglaterra pela Nigéria

Nesta quarta-feira, a Atalanta conquistou o título inédito da Liga Europa, ao vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 0, no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Dos 11 heróis que atuaram pela equipe italiana, um foi destaque do jogo e entrou para a história do clube. O nigeriano Ademola Lookman marcou três gols na partida, e levou a primeira conquista internacional para Bergamo.

"Uma das melhores atuações da minha vida. Temos que comemorar mesmo, fizemos história nesta noite. Comemoração em 100%. Estou muito feliz por ter vencido", afirmou Lookman após a conquista.

O atacante começou a carreira no futebol aos 10 anos pelo Warteloo. Em 2013, ingressou nas categorias de base do Charlton Athletic. O talento chamou a atenção dos treinadores, que o levaram para o profissional do clube aos 18 anos. Ficou de 2015 até 2019, atuando em 49 jogos e marcando 12 gols.

As atuações pelo Charlton despertaram o interesse do Everton, que comprou o jogador para atuar na temporada 2019/20. Porém, o sonho de jogar no Campeonato Inglês virou frustração. O nigeriano não foi bem aproveitado e jogou apenas 48 jogos. Sem se firmar na equipe inglesa, Lookman foi negociado para jogar por outros clubes europeus. Teve passagens por RB Leipzig, Fulham, Leicester, até chegar a Atalanta em 2022.

Lookman começou bem no clube italiano, o atacante marcou em sua estreia, na vitória por 2 a 0, no Campeonato Italiano, sobre a Sampdoria. Ele passou a se destacar pela equipe comandada pelo italiano Gian Piero Gasperini, e tendo mais oportunidades. Figurou como o principal artilheiro do time nas últimas temporadas no campeonato nacional.

Nascido em Londres, na Inglaterra, Lookman é filho de nigerianos e optou por se tornar cidadão do país africano. O atacante até jogou pela seleção sub-20 inglesa e chegou a ser campeão mundial. Com a Nigéria, o jogador realizou 21 jogos e marcou seis gols.