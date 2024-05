Fernando Diniz renova com o Fluminense até o fim de 2025: 'Totalmente honrado'

A diretoria do Fluminense aproveitou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, com novo 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, para anunciar a renovação de contrato do técnico Fernando Diniz por mais uma temporada. O vínculo terminaria em dezembro e agora vai até o fim de 2025.

Trata-se de um voto de confiança dos dirigentes ao trabalho do treinador, que começou a sofrer algumas críticas por causa dos resultados ruins no Brasileirão - está na zona de rebaixamento - e pela queda de rendimento em campo. Com vaga às oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, o treinador ganha fôlego para seguir trabalhando.

"Hoje tivemos o prazer de assinar a renovação do Fernando Diniz até o final de 2025. É um projeto nosso, de longevidade e estabilidade do trabalho. Para deixar muito claro, durante esses dois anos, sempre estivemos muito satisfeitos não só com o trabalho, mas também com a relação que transcende a essa questão", anunciou o presidente Mario Bittencourt.

"A gente vinha conversando há bastante tempo, projetando isso. Hoje tenho a alegria de dizer que estamos renovando até o fim de 2025 com o nosso treinador campeão da Libertadores, da Recopa e do Estadual. Ele já nos deu tantas alegrias e continua nos dando e continuará. Temos muito prazer e alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador. Hoje, como diz a música da torcida, é uma noite muito especial", completou o dirigente.

Diniz não escondeu sua felicidade com a ampliação do vínculo. "A questão da renovação é motivo de muita alegria. Me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense. Desde que joguei, foi uma casa que sempre me acolheu bem. Em 2019, também", comemorou o treinador, lembrando da época de jogador e também da primeira passagem.

"De 2022 para cá, com a coisa mais harmônica, estável e estruturada, conseguimos coisas importantes com um trabalho de muitas mãos. Um dos personagens mais importantes é o presidente, que toma riscos, trabalha muito e entrega o melhor para o clube. Por duas coisas: apaixonado pelo clube e porque é muito competente. É audacioso para fazer também. Então, minha renovação me deixa muito alegre", avaliou o treinador.

"Eu sou muito feliz trabalhando aqui no Fluminense, mas muito feliz mesmo. Minha família, que, embora fique em São Paulo, também compartilha dessa felicidade. A gente consegue suportar a distância de uma maneira boa porque o Fluminense é a nossa casa", fez juras de amor. "É a casa também da minha família. Então, para mim, é muito bom estar aqui. E eu quero, de fato, fazer melhor do que fiz até agora, junto com todo mundo, para conseguir coisas novas para o Fluminense, porque essa é a intenção de todos nós."