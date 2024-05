Djokovic passa sem sustos por holandês e encara Machac na busca da 1ª final na temporada

Novak Djokovic está se apresentando em alto nível no Torneio de Genebra, a nível ATP 250, última competição antes de defender o título de Roland Garros. O líder do ranking enfrentou o holandês Tallor Griekspoor nesta quinta-feira e passou sem sustos pelo rival, dando mais um passo na busca pela primeira decisão da temporada - busca seu 99º título.

Diante de um cabeça de chave 6 disposto a aprontar, Djokovic apostou tudo no saque e se deu bem. Sem ter o serviço ameaçado até 4 a 4, o número 1 do mundo mostrou todo seu talento e força na reta final da parcial para abrir 1 a 0.

O sérvio salvou quatro set points para igualar o jogo em 5 a 5 e depois pressionou o saque de Griekspoor, que não conseguiu suportar tanto sufoco e acabou quebrado na quinta oportunidade. Em pontos seguidos, Djokovic celebrou os 7 a 5.

O equilíbrio parou no primeiro set. Enquanto o holandês voltou errando mais na parcial seguinte, Djokovic estava no auge da partida e foi logo abrindo 4 a 0 com duas quebras. Após o ponto de honra do holandês, fechou com 6 a 1 em nova quebra.

Na semifinal desta sexta-feira, o sérvio terá pela frente o bom checo Tomas Machac, em ascensão no circuito e já no 44º posto aos 23 anos. O rival passou pelo americano Alex Michelsen em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).

Será o segundo encontro de Djokovic com o sérvio. No ano passado, em Dubai, o líder do ranking sofreu para ganhar, avançando somente no tie-break do terceiro set. Quem ganhar enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud - fez 6/3, 3/6 e 6/4 no argentino Sebastian Baez - e o surpreendente italiano Flavio Cobolli, algoz do casaque Alexander Shevchenko, com duplo 6/4.