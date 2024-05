Herói com o Leicester na Inglaterra em 2016, Claudio Ranieri se despede do futebol aos 72 anos

Chegou ao fim nesta quinta-feira a carreira do técnico Claudio Ranieri, aos 72 anos. O treinador que surpreendeu a Inglaterra ao conduzir o pequeno Leicester ao título na temporada de 2016, trabalhou na beira do campo pela última vez na derrota do Cagliari diante da Fiorentina, por 3 a 2, pelo Campeonato Italiano.

Antes de a bola rolar no lotado estádio Unipol Domus, em Cagliari, o experiente técnico foi saudado por todos os presentes, aplaudido de pé pelos torcedores, os jogadores das duas equipes e também pelo árbitro Alessandro Prontera.

Lateral-direito de origem, Ranieri defendeu as cores de Roma, Catanrazo, Catânia e Palermo na curta carreira de 14 temporadas. Como treinador, função que desempenhava desde 1986, o italiano passou por diversos clubes importantes, casos de Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético de Madrid, Juventus, Roma, além da seleção da Grécia.

Ele estava em sua segunda passagem pelo Cagliari, no qual foi campeão da Série C em 1989. Além do título inglês com o Leicester, ainda deu importantes voltas olímpicas na carreira, como com o Valencia na Copa Uefa (1998), na Copa da Itália e na Supercopa com a Fiorentina (ambas em 1996) e no Campeonato Francês com o Monaco (2013, antes da dinastia do PSG).

Ao fim do jogo, com lenços vermelhos e azuis, cores do Cagliari, os torcedores permaneceram no estádio para a volta olímpica de Ranieri, que agradeceu demais a força das arquibancadas, nas quais foi esticada uma faixa de despedida: "Gratidão eterna por um grande homem, obrigado senhor!".

"Quero agradecer a vocês, o que conseguimos fazer, fizemos todos juntos. Somente com vocês poderíamos ter feito, tanto no ano passado, quando nesse. Fiquem sempre com esses jogadores, pois eles darão sempre o seu melhor. Eles jogam pensando no Cagliari, em sua torcida. Foram dias maravilhosos", se emocionou o treinador.

O presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, agradeceu ao técnico por toda "gentileza, lealdade, determinação e coragem. Os mais belos valores do esporte. Obrigado Claudio", discursou.