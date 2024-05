Palmeiras decepciona, não sai do zero com o Botafogo-SP, mas avança na Copa do Brasil

O Palmeiras teve mais uma atuação contestável na noite desta quinta-feira. Apesar de o empate sem gols com o Botafogo, em Ribeirão Preto, ser suficiente para o time avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o marasmo técnico deixa o sinal de alerta ligado para os próximos compromissos.

A postura do Palmeiras em campo não preocupa. O que chama a atenção é a incapacidade criativa do time. Os comandados de Abel Ferreira fizeram inúmeras exibições em que demonstraram repertório e variação. Mas esse Palmeiras parece ter ficado no passado. Nem mesmo as estrelas do time conseguem aparecer. Até Endrick, prestes a se despedir do clube, foi mal.

É decepcionante assistir a uma equipe com tamanho investimento e bicampeã brasileira não ser capaz de superar um time que está na zona de rebaixamento da Série B. O que causa dúvidas também é o fato de o Palmeiras, mesmo com reiteradas atuações fracas, não dar sinais de recuperação.

Com um time praticamente completo, o Palmeiras dava impressão de que poderia começar o jogo com mais volume, mas o que se viu foi o Botafogo melhor em campo. Lomba deu susto na torcida com mais uma falha que por pouco não custou a abertura do marcador. Endrick também perdeu um gol inacreditável.

O primeiro tempo foi decepcionante. O Palmeiras não foi capaz de criar de fato lances de gol. Até mesmo a defesa, que já foi muito sólida, apresentou falhas incomuns. O Botafogo esteve mais perto de inaugurar o placar. Lomba também não passa segurança. Novamente, o que se viu foi que o período de treinamentos mais longo, propiciado pela paralisação do Campeonato Brasileiro, não causou mudanças na capacidade criativa da equipe alviverde.

Na volta do intervalo, Abel colocou Rony no lugar de Lázaro. Insatisfeito, não demorou para tirar Ríos e aproveitar Aníbal Moreno, que ficou afastado nos últimos jogos por um trauma ocular.

A partida ficou mais aberta, com as duas equipes criando situações de gol. O Palmeiras se tornou mais perigoso, mas Rony e Endrick não viveram bom momento. O camisa 9 se atrapalhou nas chances que teve e também foi substituído, dando vez para Luís Guilherme.

A noite de Ribeirão Preto não esteve favorável aos atacantes. O Botafogo começou a gostar mais do jogo e afastou o Palmeiras de sua meta. Houve muita dificuldade para o time alviverde se desencaixar da marcação da equipe mandante. O excesso de faltas também causou prejuízos ao jogo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para encerrar sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo com o argentino San Lorenzo, no Allianz Parque, deve marcar a despedida de Endrick com a camisa alviverde. Ele já está vendido ao Real Madrid e vai servir a seleção brasileira nos próximos meses. O Botafogo, por sua vez, encara o Novorizontino, em Ribeirão Preto, na segunda-feira, às 21h, pela Série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 PALMEIRAS

BOTAFOGO - João Carlos; Matheus Costa (Matheus Barbosa), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa (Toró), Gustavo Bochecha (Leandro Pereira) e Patrick Brey (Jean Victor); Emerson Ramon, Alex Sandro e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke), Endrick (Luís Guilherme) e Lázaro (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Bernardo Schappo, Lucas Dias, Zé Rafael, Richard Ríos e Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).