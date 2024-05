Charles Leclerc supera Hamilton e domina o 2º treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1

O monegasco Charles Leclerc se sentiu literalmente em casa no segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, no circuito de rua de Montecarlo. Após um bom começo de Max Verstappen, o piloto da Ferrari conseguiu se impor ainda antes da metade da atividade e cravou o melhor tempo: 1min11s278.

Destaque da primeira sessão, Lewis Hamilton não conseguiu manter o ritmo. No entanto, ele esteve presente na briga pelas primeiras posições e fechou os trabalhos em segundo lugar, seguido de Fernando Alonso, da Aston Martin, Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da MacLaren, com o quinto melhor tempo.

O segundo treino livre desta sexta-feira teve início com Verstappen, ainda com pneus duros, impondo um ritmo forte e andando na casa de 1min14s. Completando as três melhores marcas, George Russell e Lewis Hamilton vieram logo atrás.

O treino livre logo ganhou mais um integrante. Charles Leclerc apostou nos compostos médios, fez uma boa volta com a sua Ferrari, e conseguiu ser mais rápido do que o rival da Red Bull.

Hamilton também reagiu e acirrou a briga para ver quem era mais veloz na pista. No meio da tomada de tempos, Verstappen reclamou pelo rádio da trepidação de sua Red Bull. Após bater levemente de traseira na lateral da pista, ele precisou ir para os boxes com meia hora de treino.

Fernando Alonso, da Aston Martin, melhorou o seu rendimento com os pneus macios e passou a entrar na disputa pelas primeiras posições. No entanto, correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc seguiu absoluto, seguiu liderando o treino na parte final, e garantiu o primeiro posto.

No sábado, a terceira sessão livre está marcada para às 7h30 e o treino classificatório será às 11 horas. No domingo, a largada para o tradicional GP de Mônaco está agendada para às 10h.

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP de Mônaco:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s278

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s466

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s753

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s813

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min11s953

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s962

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s062

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min12s099

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s257

10º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s260

11º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min12s349

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s366

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min12s473

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min12s554

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min12s569

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min12s577

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s750

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min12s790

19º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min13s057

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min13s773