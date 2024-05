Bruno Rodrigues rompe tendão do joelho em goleada do Palmeiras contra o São Caetano; Dudu marca

A volta do atacante Dudu ao Palmeiras está cada dia mais próxima. Depois de ficar nove meses afastado por causa de grave lesão no joelho, o ídolo vem adquirindo ritmo para ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, enquanto os titulares celebravam a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o time fez um jogo-treino com o São Caetano e contou com um gol do camisa 7 para golear por 8 a 1. Nem tudo foi festa, porém, na atividade. Também em reta final de recuperação, Bruno Rodrigues sofreu nova lesão no joelho, agora o esquerdo, e passará por nova cirurgia, perdendo a temporada.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2023. Finalmente recuperado, vem fazendo recondicionamento físico para voltar à equipe. Nesta sexta ele fez o segundo jogo-treino seguido, com Abel utilizando três escalações mescladas nos três tempos de 30 minutos.

Dudu jogou nas três formações e viu Gabriel Menino anotar duas vezes em cobranças de falta. Após cruzamento de Vanderlan, Flaco Lopez ampliou. O atacante apareceria logo depois. Deu passe de calcanhar antes de gol de Vanderlan e ainda cruzaria para Rômulo anotar o primeiro de seus três gols seguidos no jogo-treino. Flaco fez o sétimo, o São Caetano anotou o de honra e Dudu, de cabeça, fechou a surra.

O que era para ser mais uma passo no retorno do também atacante Bruno Rodrigues se tornou novo drama. Contratado do Cruzeiro no começo do ano, o reforço teve de passar por uma cirurgia simples no joelho direito e estava empolgado com a recuperação.

Mas após um trauma diante do São Caetano, teve constatado o rompimento do tendão patelar do joelho esquerdo, passará por novo processo cirúrgico e vai perder o restante da temporada. Abel Ferreira vinha falando que o time não iria às compras no meio do ano e que Dudu e Bruno Rodrigues seriam os grandes reforços ofensivos. É possível que a diretoria mude de ideia com o grave problema.

MARCELO LOMBA CELEBRA VAGA

Titular nos dois jogos da terceira fase da Copa do Brasil, o goleiro Marcelo Lomba celebrou a oportunidade e a classificação após empate sem gols com o Botafogo, em Ribeirão Preto - o Palmeiras fez 2 a 1 no Allianz Parque na ida.

"Tínhamos o grande objetivo de conseguir a classificação. Sabíamos que o Botafogo, por estar em casa, em um campo diferente, iria tentar de alguma forma nos trazer perigo. Mas nossa eficiência defensiva foi muito importante no jogo", afirmou o goleiro. "Fico feliz com mais uma oportunidade. Entre os goleiros aqui, a meta número 1 é sair sem tomar gol e passar segurança para a equipe. Então foi mais um passo dado, classificados, e agora é mirar os objetivos pela frente."

O Palmeiras agora se prepara para encara o San Lorenzo, quinta-feira, no Allianz Parque, em jogo que pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

"Agora é foco total na Libertadores. Temos um jogo importante contra o San Lorenzo, ficamos felizes por estarmos classificados, mas queremos o primeiro lugar geral. Sabemos da importância disso", frisou Lomba. "Vimos nas últimas Libertadores, no Paulista, o poder de decidir em casa. Gostamos desse apoio da torcida, preferimos sempre decidir em casa, na atmosfera do Allianz Parque. Falta mais um passo importante, será um jogo duro porque para eles vale a classificação. É ser consistente e performar bem, que é uma marca desse grupo. Vamos colocar mais 90 minutos de intensidade e concentração para vencer", concluiu.