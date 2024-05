Verstappen reclama de carro 'pulando como canguru' no treino em Mônaco: 'Não espero milagres'

Um dia após prever dificuldades para a Red Bull no GP de Mônaco com o crescimento de Ferrari e McLaren, o holandês Max Verstappen não escondeu seu descontentamento com a produção da equipe no primeiro dia de treinos livres em Montecarlo. Apenas o 11º, à frente do companheiro Sérgio Pérez, o tricampeão mundial reclamou muito do carro, "pulando como um canguru."

Na semana passada, em Ímola, a Red Bull também demonstrou falhas nos treinos livres. Depois, Verstappen cravou a pole e ganhou a corrida. Muitos disseram que era uma estratégia do holandês e ele poderia estar repetindo agora. Mas, por suas palavras, ele deixou no ar que não há soluções para a corrida de domingo.

"Ímola foi completamente diferente, também com problemas diferentes que você pode resolver com a configuração. Mas esse tipo de coisa (trepidações em Mônaco) você não consegue resolver com configuração", disparou o holandês, flagrado no rádio reclamando do carro "pulando como canguru."

"É assim que o carro é feito e projetado, e esse tipo de coisa não pode ser mudado da noite para o dia, por isso estamos presos a isso. Tentaremos melhorar um pouco, mas não espero milagres", continuou, descrente de um bom resultado No GP de Mônaco.

"Acho que nem consigo descrever o que realmente está acontecendo, é muito difícil. Não é algo que eu não esperava, mas está definitivamente no limite superior do pior resultado possível do fim de semana até agora", esbravejou Verstappen. "Há muitos solavancos, freios e mudanças de curvatura na pista, e para nós isso é basicamente impossível de superar. Cada vez que ultrapassamos isso, perdemos muito tempo de volta, só porque o carro não anda bem."

Por causa dos problemas, a Red Bull sequer está conseguindo acompanhar os carros do Top-10. E Verstappen repete que não vê solução. "Isso definitivamente está nos impedindo no momento de ir mais rápido. Também acho que não há uma direção ou solução real e clara para o fim de semana para tentar resolver algo assim."