Lautaro Martínez ganha prêdmio de melhor jogador do Campeonato Italiano

O atacante Lautaro Martínez foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2023/2024. Um dos destaques da campanha do título da Inter de Milão, o jogador argentino ainda terminou o torneio como principal artilheiro ao assinalar 24 gols.

Em grande fase, ele vem se tornando um dos ídolos da torcida. Foi o terceiro ano do atleta com mais de 20 gols anotados no Campeonato Italiano. Além da marca de goleador, ele ainda acrescentou aos seus números três assistências nesta edição do torneio.

O critério usado para a escolha do melhor jogador do campeonato contou com a análise de diversas estatísticas dos atletas. Na eleição, Dusan Vlahovic, da Juventus, ficou com o prêmio de melhor atacante da Liga.

A Inter de Milão emplacou ainda mais dois nomes entre os contemplados. Alessandro Bastoni foi melhor zagueiro, enquanto Hakan Çalhanoglu terminou como o destaque na posição de meio-campista.

Campeã do torneio com cinco rodadas de antecipação, a Inter volta a campo neste domingo para disputar a última jornada. O time de Milão vai visitar o Verona. A organização da Série A informou que Lautaro Martinez vai receber o troféu de melhor jogador no estádio Marcantonio Bentegodi.