Álvaro Pacheco inicia trabalhos no Vasco com bate-papo com o elenco e treino intenso

Começou para valer nesta sexta-feira a era Álvaro Pacheco no Vasco. O treinador português contratado para a vaga de Ramón Diaz comandou seu primeiro treino no novo clube, no CT Moacyr Barbosa, no Rio, e mostrou muita intensidade, sendo participativo ao extremo nas atividades do dia.

Álvaro Pacheco já havia acompanhado a preparação do time para o duelo com o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Rafael Paiva foi o responsável por armar o time que superou os cearenses nos pênaltis, após empate por 3 a 3 em São Januário e 5 a 4 nas penalidades.

O comandante iniciou a implantação de sua filosofia de trabalho com um longo bate-papo com os jogadores. Se apresentou e explicou o que espera da equipe em campo. Reduzir os tantos de gols tomados será uma das missões. O Vasco é o time que mais proporciona finalizações aos adversários entre os grandes do País.

Logo depois, com bola rolando, Álvaro Pacheco parecia até mais um jogador em campo, o tanto que ficou vibrante e atuante no comando de um trabalho técnico focado em movimentação e passes após os exercícios de aquecimento.

Necessitando de uma resposta positiva na volta do Brasileirão, dia 2, com clássico diante do Flamengo, o elenco vai trabalhar no fim de semana. Depois de deixar a zona de rebaixamento com sua segunda vitória na competição, Álvaro Pacheco trabalha para que o time embale e se afaste de vez na zona de perigo.