Endrick revela como herdou a camisa 9 do Palmeiras: 'Ele ganhou o meu coração'

O atacante Endrick revelou em entrevista, nesta sexta-feira, 24, para o canal Que Papinho, de Casimiro Miguel, como passou a usar a camisa 9 do Palmeiras. O atacante palmeirense disse que o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez foi o responsável por ele usar o número.

"Ele tinha me dito para eu pedir a 9. No início do Paulista (de 2023) em que o Merentiel foi embora, ele chegou na direção do clube e falou para me darem a 9", disse o atacante.

Ainda sobre o tema, a jovem revelação do Palmeiras explicou os motivos de não se sentir a vontade de usar a camisa e também falou da gratidão que tem por Gustavo Gómez por tê-lo incentivado a usar o número.

"Eu não estava num momento confortável. Pegar a 9... Sendo que aqui eu não tinha feito nenhum gol. O 9 tem de fazer gol. Então ele foi lá pedir, a partir daí ele ganhou o meu coração", completou.

Endrick realizou a provável penúltima partida com o Palmeiras no empate do time alviverde contra o Botafogo de Ribeirão Preto, válido pela Copa do Brasil, no dia 23 de maio. O Palmeiras joga contra o San Lorenzo na semana que vem pela Copa Libertadores, a última partida ao lado da torcida. O atacante deve se apresentar à seleção brasileira no dia 3 de junho para a disputa da Copa América e, após o torneio, irá para o Real Madrid.

Ao todo, foram 81 jogos de Endrick no Palmeiras até aqui, com 21 gols marcados e quatro assistências feitas. A revelação do clube conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas.