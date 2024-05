Guarani encara Paysandu em duelo direto contra a zona de rebaixamento da Série B

Guarani e Paysandu irão se encontrar, neste sábado, em um duelo direto entre dois times que estão na zona de rebaixamento em jogo único que irá movimentar a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 21h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Guarani venceu uma partida até aqui - quando superou o Botafogo-SP, por 2 a 0, na quarta rodada - mas, perdeu os outros cinco jogos, e por isso, aparece na 19ª e penúltima colocação com apenas três pontos.

Já o Paysandu ainda não venceu na Série B, mas soma quatro pontos, por ter empatado quatro jogos e perdido dois. Atualmente está na 17ª colocação. Porém, chega embalado por uma goleada por 6 a 0 neste meio de semana diante do Vila Nova-GO, na rodada de ida da decisão da Copa Verde.

Para o duelo, o técnico Júnior Rocha ainda tem duas dúvidas para definir o time titular do Guarani. O zagueiro Lucas Adell e o meia Chay estão sofrendo com dores musculares e ainda serão avaliados. Além deles, outros oito jogadores são desfalques, já que estão em tratamento.

Do outro lado, o Paysandu, do técnico Hélio dos Anjos, poderá contar com o retorno dos jogadores que não foram inscritos na Copa Verde e não participaram do jogo de ida da decisão no meio de semana. São eles: Iago Haas, Yeferson Quintana, Pedro Romano, Léo Pereira, Wesley Fraga, Crystopher e Gabriel Santos.

A rodada segue com mais três jogos no domingo, três na segunda-feira e um na terça. A Ponte Preta faz um duelo paulista contra o Ituano, fora de casa, em busca da reabilitação. Já o Goiás tenta seguir invicto e na briga pela liderança em visita diante do Avaí, na Ressacada.

Confira os jogos da sétima rodada da Série B:

SÁBADO

21h

Guarani x Paysandu

DOMINGO

16h

Ituano x Ponte Preta

17h

Vila Nova x Brusque

18h30

Ceará x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA

19h

Coritiba x Operário-PR

21h

Botafogo-SP x Novorizontino

21h30

Avaí x Goiás

TERÇA-FEIRA

19h

Amazonas x Mirassol