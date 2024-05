Doncic decide de novo e Mavericks têm chance de fechar em casa final da Oeste da NBA com 4 a 0

Luka Doncic, que já havia sido decisivo no primeiro jogo das final da Conferência Oeste da NBA, voltou a ser o destaque na nova vitória do Dallas Mavericks sobre o Minnesota Timberwolves por 109 a 108 na noite de sexta-feira. O astro esloveno acertou o arremesso decisivo, atrás da linha de 3 pontos, faltando 3,8 segundos para o final da partida.

Os Mavericks lideram a série melhor de sete por 2 a 0 e agora fazem duas partidas no American Airlines Center, no Texas. Portanto, quando locutor do Target Center, em Minneapolis, se despediu dos torcedores dos Timberwolves dizendo "Nos vemos na próxima semana" pode ter apenas expressado um desejo, já que a série pode terminar antes.

"Vi um espaço ali e decidi tentar um arremesso de 3", afirmou Doncic. Além de cestinha da partida com 32 pontos, ele conseguiu um "triple-double", com 10 rebotes e 13 assistências.

O placar de 2 a 0 para o Dallas reflete a boa fase de Doncic e o momento difícil para a estrela em ascensão do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards. Depois de parar Kevin Durant, o Phoenix Suns, na primeira rodada dos playoffs e depois Nikola Jokic, do Denver Nuggets, nas semifinais da Conferência, Edwards encontra dificuldades para conseguir o mesmo efeito contra Doncic e Kyrie Irving.

Diferentemente dos jogos anteriores, Edwards não saiu de quadra como o melhor ou segundo melhor da partida. Com 21 pontos, ele foi o segundo maior pontuador do Minnesota, atrás de Naz Reid, com 23.

Irving também não fez uma partida brilhante, mas como escolta de Doncic terminou com 20 pontos. Faltando pouco menos de dois minutos para o fim do jogo, Irving errou dois lances livres quando os Timberwolves lideravam por 1007 a 103, mas logo depois ele conseguiu recolocar o Dallas na disputa ao acertar um arremesso de 3 pontos, com assistência de Doncic. Os Mavericks tinham desvantagem de 2 pontos antes do arremesso decisivo do esloveno.

As finais de conferência da NBA têm sequência na noite deste sábado, com a segunda partida do Leste, entre Indiana Pacers e Boston Celtics, em Indianapolis. Os Celtics lideram a série por 2 a 0.

Confira o resultado da noite desta sexta-feira:

Minnesota Timberwolves 108 x 109 Dallas Mavericks

Acompanhe o jogo deste sábado:

Indiana Pacers x Boston Celtics