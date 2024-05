Fair Play no futebol: entenda significado e relembre lances

A derrota do Santos por 2 a 1 para o América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira, ficou marcada por um lance polêmico e levantou discussões sobre o Fair Play no futebol brasileiro. O time da Baixada Santista saiu atrás aos 14 minutos do primeiro tempo, após o atacante Renato Marques aproveitar uma lesão do goleiro João Paulo para marcar.

Os jogadores do Santos ficaram irritados e partiram para cima do rival, reclamando do atleta ter chutado a gol mesmo com o goleiro caído no chão. A decisão gerou controvérsia até entre os companheiros do time mineiro. Enquanto Alê concordou com a atitude, Juninho, autor do gol da vitória do América-MG, se posicionou contrariamente.

"Sendo sincero aqui: erramos! Erramos! Alguns dias atrás eu falei sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e disse que nós deveríamos nos tornar pessoas melhores. E talvez na primeira oportunidade de demonstrar isso a gente falhou", disse Juninho.

O QUE É FAIR PLAY?

Fair Play significa "jogo justo" ou "jogo limpo" em inglês. O termo está ligado à ética em campo e não está descrito no livro de regras do jogo, apenas mencionado em trecho sobre a definição de conduta desportiva: "Ação ou comportamento contrários ao Fair Play", explica o documento da International Football Association Board (IFAB).

Além disso, o artigo 187 da Lei Geral do Esporte também discorre brevemente sobre o tema. Em vigor no País desde junho do ano passado, a diretriz exige a promoção da "prática esportiva com base em padrões éticos e morais que garantam o Fair Play ou jogo limpo" nas competições nacionais. Somente isso.

Em linhas gerais, portanto, o Fair Play funciona como um princípio a ser seguido em que se valoriza o espírito esportivo e o respeito ao adversário para além da rivalidade em campo. E não à toa, pode ser comumente representado pela frase "É muito mais que futebol".

Relembre, a seguir, lances de Fair Play no Brasil e no mundo:

CORINTHIANS 1 X 1 SÃO PAULO (2017)

Rodrigo Caio livrou Jô de ser punido com cartão amarelo por uma suposta falta no goleiro Renan Ribeiro na semifinal do Paulistão de 2017, entre São Paulo e Corinthians. A punição deixaria o atacante alvinegro suspenso na partida seguinte, mas acabou removida depois do zagueiro tricolor confessar ter sido ele quem pisou no seu companheiro.

O São Paulo já havia sido derrotado pela equipe alvinegra por 2 a 0 no jogo de ida e acabou eliminado do Estadual na partida de volta com um empate por 1 a 1. Ídolos são-paulinos, Oscar e Ronaldão elogiaram bastante a conduta do jogador, que chegou a ser condenado por Maicon, companheiro de zaga.

FORTALEZA 0 X 1 FLUMINENSE (2022)

Outro lance que chamou a atenção aconteceu no Brasileirão de 2022, durante o confronto entre Fortaleza e Fluminense, no Castelão. Na ocasião, Moisés, da equipe cearense, parou um ataque promissor, enquanto seu time estava perdendo por 1 a 0, ao ver o zagueiro Nino sentir uma lesão muscular e desistir da jogada.

O time da casa acabou derrotado e o atacante do Fortaleza recebeu muitas vaias de torcedores. O Fluminense, por outro lado, agradeceu ao gesto do atacante nas redes sociais: "O futebol pode e deve ser assim. Parabéns pela atitude", escreveu.

WEST HAM 1 X 1 EVERTON (2001)

Pelo Campeonato Inglês, em 2001, o West Ham, do italiano Paolo Di Canio, atacava pelo lado direito e o goleiro do Everton, Paul Gerrard, saiu para fazer a defesa, deixando o gol desguarnecido, quando sentiu uma lesão grave na perna e ficou caído no gramado.

O jogo não foi paralisado e a bola foi cruzada na área, mas Di Canio tratou de segurá-la com as mãos e interromper o ataque de sua própria equipe para que o adversário fosse atendido pelos médicos. Ele foi aplaudido por jogadores e torcedores, e por fim, ganhou um prêmio Fifa Fair Play, o mais antigo concedido pela entidade, pela ação.

LEEDS 1 X 1 ASTON VILLA (2019)

Há três anos, foi a vez do Leeds, da Inglaterra, receber o prêmio Fifa Fair Play. O lance, que gerou grande discussão em campo, aconteceu após a equipe marcar um gol no Aston Villa, se aproveitando de um jogador rival caído no gramado, com dores. No entanto, a reviravolta veio quando o técnico do Leeds, Marcelo Bielsa, autorizou os seus atletas a deixarem o adversário marcar o gol de empate, logo na saída do meio-campo.

RANGERS 3 X 2 PARTICK THISTLE (2023)

No confronto entre Rangers e Partick Thistle pelas quartas de final da Copa da Escócia de 2023, o time da casa balançou as redes após o meia americano Malik Tillman roubar a bola dos adversários antes deles devolverem a posse. A "pelota" havia sido jogada para fora para que o próprio pivô da polêmica fosse atendido, mas os atletas do Partick Thistle nem sequer tiveram tempo para agir e aplicar o Fair Play.

Uma confusão rapidamente se iniciou entre jogadores e membros da comissão técnica. Até que Michael Beale, treinador dos Rangers e ex-auxiliar técnico de Rogério Ceni no São Paulo, ordenou que sua equipe cedesse um gol para outro lado. E assim foi feito.